Domácí hnojivo z babiččina almanachu: 1 lžíce síranu draselného pod rybíz po sklizni a příští rok sbírám dvojnásobek bobulí

Keře rybízu nabízejí během léta bohatou úrodu chutných a výživných plodů. Dosažení této vynikající sklizně však vyžaduje strategické hnojení kombinací minerálních a organických hnojiv v těch správných časových rozestupech. A některé z nich je vhodné přidat k dřevinám právě teď.
Které živiny rybíz potřebuje
Rybízovým keřům se na zahradách daří díky rovnováze základních živin, přičemž klíčovou roli hrají fosfor a draslík. Zejména draslík pomáhá při stavbě pevných buněčných stěn, podporuje odolnost vůči chorobám a regulaci vody v rostlině.
Minerální hnojení a jak na něj
Pro přípravu výživného roztoku můžete smíchat 1 polévkovou lžíci superfosfátu nebo síranu draselného s 10 litry vody. Tento roztok by se měl jemně nalít ke kořenům rybízového keře. Alternativně lze k oživení vyčerpaných rostlin použít roztok nitrofosfátu.
Chcete-li zabránit chloróze, stavu, který se vyznačuje žloutnutím listů v důsledku nedostatku živin, ošetřete keře přípravkem s obsahem chelátového železa (to je
pro rostliny mnohem lépe vstřebatelné než to běžné). Následně aplikujte dusíkaté hnojivo s použitím 1 polévkové lžíce močoviny na 10 litrů vody (nejpozději však do poloviny září – případně tento krok odložte až na jaro). Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete v příští sezóně perfektní úrodu rybízu, pak ho musíte právě teď řádně pohnojit Organická výživa – co je dobré vědět
Využijte dobře uleželý hnůj nebo kompost, který do půdy dodá všechny potřebné živiny. Silné organické hnojivo připravíte smícháním slepičího hnoje (1:12 s vodou) nebo dobře uleželého hnoje (1:6 s vodou). Vše nechte týden odstát a před použitím tento koncentrát zřeďte vodou na dvojnásobně množství.
Vsadit lze i na lidové prostředky
Bramborové slupky mohou také sloužit jako skvělé přírodní hnojivo – stačí jich zahrabat hrst po obvodu každého rybízového keře. Kromě toho můžete půdu obohatit i rybí moučkou a vaječnými skořápkami – na každý keř postačí 400 gramů. A
nezapomeňte ani na kypření půdy, i to je totiž pro keře velmi důležité. Zdroj fotografie: Pixabay Pro výživu ovocných keřů se nejlépe hodí síran draselný Načasování je opravdu klíčové
V období po sklizni se rybízové keře obnovují a přijímají živiny, které se ukládají do zásoby pro nadcházející sezónu. Použití síranu draselného a dalších živin v tomto období zvyšuje zásoby živin v rostlině a
připravuje ji na ničím nenarušený růst a bohatou produktivitu v následujícím roce. A samozřejmě nesmíte zapomenout ani na správný řez. Ten keř skvěle provzdušní a zbaví ho i potenciálních patogenů na nemocných a odumírajících větvích.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři