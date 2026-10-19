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Domácí hnojivo z babiččina almanachu: 1 lžíce síranu draselného pod rybíz po sklizni a příští rok sbírám dvojnásobek bobulí

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Aby vaše rybízy prosperovaly i příští rok, musíte jim dopřát ty správné živiny. Vsadit lze kupříkladu na oblíbený a levný síran draselný.
Hnojiva pro rybíz po sklizni – pomůže například síran draselný

Hnojiva pro rybíz po sklizni – pomůže například síran draselný

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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