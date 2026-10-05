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„Doma to uměl.“ A dalších 9 vět, které učitelé slyší tak často, že by si je mohli vytisknout na hrnek

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Učitel má jednu zvláštní profesní výhodu: po několika letech dokáže část rodičovské schůzky předpovědět ještě před jejím začátkem. U příležitosti Světového dne učitelů proto žádné dojemné ódy. Raději deset vět, které jsou většinou míněné dobře, ale na druhé straně katedry už mají status nesmrtelné klasiky.
„Doma to uměl.“ A dalších 9 vět, které učitelé slyší tak často, že by si je mohli vytisknout na hrnek

„Doma to uměl.“ A dalších 9 vět, které učitelé slyší tak často, že by si je mohli vytisknout na hrnek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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