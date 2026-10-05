„Doma to uměl.“ A dalších 9 vět, které učitelé slyší tak často, že by si je mohli vytisknout na hrnek

1. „Doma to uměl.“
Královna všech školních vět. Dítě doma vyjmenovalo savce, vypočítalo rovnici, zazpívalo hymnu a patrně bylo připravené také řídit menší evropskou zemi. Potom přišlo do školy a záhadně nevědělo nic.
A ono je docela dobře možné, že doma to skutečně umělo. Stres, prostředí, únava nebo prostě okno během zkoušení existují. Jen učitel bohužel nemůže klasifikovat domácí výkon, jehož jediným svědkem byla maminka, pes a otevřený sešit.
2. „On říká, že jste to vůbec nevysvětlovala.“
Dětská diplomacie je fascinující disciplína. Učitel tvrdí, že látku vysvětloval dvě hodiny. Dítě tvrdí, že o ní nikdy neslyšelo. Rodič stojí mezi nimi a začíná tušit, že jeden účastník tohoto sporu možná během výkladu kreslil meč do okraje pracovního sešitu. Nejbezpečnější bývá předpokládat, že realita má ještě třetí verzi. A začít otázkou, co přesně dítěti není jasné.
3. „Nemohli byste mu dát ještě jednu šanci?“
Samozřejmě že mohli. A velmi často také dají. Problém přichází ve chvíli, kdy je druhá šance sedmá, opravný termín má vlastní opravný termín a původní úkol se měl odevzdávat v době, kdy venku ještě kvetly narcisy. Druhé šance patří ke škole. Jen by bylo hezké, kdyby občas existovala také první.
4. „Ale on se opravdu učil celé odpoledne.“
Čas strávený u stolu a čas strávený učením nejsou totožné fyzikální veličiny. Mezi učebnicí a dítětem mohou několik hodin velmi aktivně působit telefon, lednice, sourozenec, YouTube a potřeba každých šest minut upravit playlist. To není obžaloba dítěte. Dospělí zvládají totéž v práci, jen tomu říkají multitasking.
5. „Na co mu tohle v životě vůbec bude?“
Někdy je to mimochodem velmi dobrá otázka. Škola nemá automaticky pravdu jen proto, že má rozvrh a zvonek.
Jenže devítileté dítě zřídkakdy potřebuje praktickou aplikaci každého jednotlivého příkladu. Část školy učí také pracovat s problémem, číst, argumentovat, soustředit se nebo pochopit souvislost. A někdy se samozřejmě učí věc, kterou už nikdy nepoužije.
Vítej v životě. Já také dodnes nevím, proč jsem musela znát přesný vzorec kyseliny siřičité, ale přežila jsem to.
6. „On se prostě nudí, protože je moc chytrý.“
Možné to je. Nadané děti skutečně mohou ve škole potřebovat jinou úroveň stimulace. Stejně tak se ale může dítě nudit proto, že ho nebaví diktát, matematika ani pondělí. Inteligence a chuť dělat domácí úkol spolu nemají automatickou dohodu o spolupráci.
Pokud má rodič podezření na nadání, stojí za to řešit ho vážně a konkrétně. Ne používat ho jako univerzální vysvětlení každé nenapsané stránky.
7. „Nemohl by sedět vedle někoho klidnějšího?“
Ano. A rodiče toho klidnějšího dítěte se právě doma modlí, aby jejich potomek neseděl vedle toho vašeho.
Zasedací pořádek je někdy pedagogika, někdy diplomacie a někdy verze sudoku, ve které nesmí vedle sebe sedět osm konkrétních dvojic, tři děti nevidí na tabuli a dvě spolu nemluví od dramatické události na výtvarce. Učitelé by za zvládnutí této disciplíny měli dostávat minimálně čestný doktorát z logistiky.
8. „On by to nikdy neudělal.“
Každý rodič zná nějakou verzi svého dítěte. Škola zná jinou. Dítě, které doma nikdy neřekne sprosté slovo, může mít v šatně překvapivě rozsáhlý slovník. Tichý syn může být ve třídě třídní komik a dcera, která doma všechno svědomitě přiznává, může ve škole testovat hranice úplně stejně jako ostatní.
To neznamená, že učitel má vždy pravdu. Jen že děti nejsou pod stálým rodičovským dohledem identické bytosti.
9. „Nešlo by mu tu čtyřku trochu vytáhnout?“
Známka má velmi nepříjemnou vlastnost: obvykle představuje nějaký výkon a odmítá se sama posunout směrem nahoru jen proto, že by trojka byla na vysvědčení estetičtější.
Mnohem užitečnější otázka zní: „Co může udělat, aby si známku zlepšil?“ V té chvíli se z vyjednávání stane plán a učitel nemusí hledat slevový kód na školní hodnocení.
10. „Já bych vaši práci dělat nemohla.“
A tady většina učitelů pravděpodobně přestane odporovat.
Světový den učitelů připadá každoročně na 5. října a letos zároveň připomíná 60 let od přijetí doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení učitelů. Za všemi debatami o vzdělávání jsou pořád lidé, kteří každý pracovní den vstupují do místnosti plné dětí a pokoušejí se je něco naučit.
Takže dnes klidně učiteli svého dítěte poděkuj. A pokud máš večer chuť napsat zprávu začínající „Nechci vám do toho mluvit, ale…“, možná ji nech do zítřka rozepsanou v konceptech.
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Zdroje: UNESCO – World Teachers’ Day [1].