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Dolský mlýn z Pyšné princezny skrývá temnou historii. Mlynář přežil dvě přepadení a s místem se pojí i stará legenda

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Dolský mlýn v Národním parku České Švýcarsko nezná jen pohádky. Historie ukrývá ozbrojená přepadení, poválečné rabování i místní nevěstinec.
Dolský mlýn

Dolský mlýn

Zdroj: FOTO:LadislavMercante, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:29

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