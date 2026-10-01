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Dokument přímo z ukrajinských zákopů. 2000 metrů do Andrijivky je exkluzivně online

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Jeden z nejvýraznějších válečných dokumentů posledních let, 2000 metrů do Andrijivky, je nově dostupný na VOD platformě Jeden svět online. Režisér Mstyslav Černov, který za svůj předchozí film 20 dní v Mariupolu získal Oscara, tentokrát opouští obležené město a vydává se přímo na frontovou linii. Jeho kamera sleduje ukrajinské vojáky při postupu k Andrijivce během protiofenzivy v roce 2023, kdy museli přes silně zaminovaný a opevněný terén urazit pouhé dva kilometry. Film za svou působivou režii získal cenu na festivalu Sundance.
Dokument přímo z ukrajinských zákopů. 2000 metrů do Andrijivky je exkluzivně online

Dokument přímo z ukrajinských zákopů. 2000 metrů do Andrijivky je exkluzivně online

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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