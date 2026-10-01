Dokument přímo z ukrajinských zákopů. 2000 metrů do Andrijivky je exkluzivně online

Jeden z nejvýraznějších válečných dokumentů posledních let, 2000 metrů do Andrijivky, je nově dostupný na VOD platformě Jeden svět online. Režisér Mstyslav Černov, který za svůj předchozí film 20 dní v Mariupolu získal Oscara, tentokrát opouští obležené město a vydává se přímo na frontovou linii. Jeho kamera sleduje ukrajinské vojáky při postupu k Andrijivce během protiofenzivy v roce 2023, kdy museli přes silně zaminovaný a opevněný terén urazit pouhé dva kilometry. Film za svou působivou režii získal cenu na festivalu Sundance.
Černov
se přitom nespokojil s pozicí bezpečného pozorovatele. Společně s kolegou z Associated Press Alexem Babenkem se dostal přímo mezi vojáky 3. útočné brigády a jejich každodenní realitu zachycuje z bezprostřední blízkosti. Dokument tak není jen záznamem vojenské operace, ale především portrétem mužů, kteří ještě nedávno pracovali jako skladníci, řidiči nebo mechanici a nyní bojují v první linii. Ústřední postavou je čtyřiadvacetiletý seržant Feďa, jehož jednotka postupuje zničenou krajinou směrem k Andrijivce. Válka tu přitom dostává brutálně konkrétní podobu: cesta dlouhá dva kilometry může trvat týdny a osvobození vesnice nakonec znamená dočasnou vládu nad místem, z něhož prakticky nic nezbylo.
Největší síla filmu ovšem spočívá v jeho formě. 2000 metrů do Andrijivky se nesnaží vytvořit iluzi války pomocí klasického dokumentárního odstupu – diváka naopak vtahuje přímo do první osoby prostřednictvím záběrů z kamer umístěných na tělech a výstroji vojáků. Výsledkem jsou klaustrofobní obrazy postupu lesem, zákopů, výbuchů a neustálého ohrožení, v nichž se hranice mezi válečným dokumentem a subjektivním zážitkem téměř stírá. Sundance ostatně film popisuje jako mimořádně intenzivní pohled na život v zákopech a samotný festival jej ocenil právě režijní cenou pro Černova.
Dokument ale nesleduje jen samotný boj, nýbrž i jeho následky, a klade si otázku, co zůstane po vítězství, pokud je výsledkem zničený domov a ztracení lidé. „Komplexní a hutný dokument ukazuje válku přímo z bitevního pole. Třebaže z bojů vidíme jen fragmenty, dosahuje film imerzivního výsledku a vtahuje diváka do válečné noční můry. Zároveň díky prolínání bitev a civilních rozhovorů umožňuje nahlížet na vojáky jako na plastické postavy, které si zaslouží pozornost a obdiv,“ shrnul své dojmy redaktor Kinoboxu Filip Šula během dubnové kinopremiéry.
Intenzitu snímku vypovídajícího o brutální relativitě ústřední vzdálenosti umocňuje také promyšlená zvuková stopa. Rakouský hudebník Jakob Vasak a držitel dvou cen Grammy Sam Slater (Černobyl) ji totiž složili výhradně z autentických ruchů nasbíraných na bojišti, včetně zvuků praskajících vysílaček nebo dronů. Dílo navíc i tři roky po zobrazených událostech nepřestává být bolestně aktuální a palčivá otázka, zda tahle válka nesežere zúčastněným zbytek života, platí i nadále. Film můžete vidět online exkluzivně na platformě Jeden svět.
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Zdroje: MFF Jeden svět / IFF One World