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Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželství

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Dennívýzva
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Máte za to, že je rozvod náročný? Hlavně fyzicky a psychicky, to jo. Přesto si ale dnešní rozvádějící se páry mohou výskat, protože už spolu nemusí bojovat na život a na smrt, jak tomu bylo zvykem ve středověku. Anebo by to pro někoho byla snad lepší varianta než dlouhé soudní tahanice o majetek?
Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželství

Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželství

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:00

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