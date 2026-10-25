Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželství

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Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máte za to, že je rozvod náročný? Hlavně fyzicky a psychicky, to jo. Přesto si ale dnešní rozvádějící se páry mohou výskat, protože už spolu nemusí bojovat na život a na smrt, jak tomu bylo zvykem ve středověku. Anebo by to pro někoho byla snad lepší varianta než dlouhé soudní tahanice o majetek?
Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželstvíZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 25.10.2026 06:00
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