Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %

Film s
Lili Reinhart a Tomem Batemanem měl premiéru 23. září a hned druhý den se podle webu Screen Rant postavil na první příčku filmového žebříčku Prime Video ve 49 zemích. V sedmi z nich dokonce vévodil celé nabídce služby včetně seriálů a ve Spojených státech se stal nejsledovanějším filmem. Server SlashFilm ho kvůli tomu rovnou označil za největší aktuální hit Amazonu. Přesná čísla zhlédnutí ale Amazon nezveřejnil.
Polibek, který měl být jen na oko
Olive Smith (Lili Reinhart) je doktorandka biologie, která chce mít klid na výzkum. Aby nejlepší kamarádku přesvědčila, že už na svou starou lásku zapomněla, impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry, Adama Carlsena (Tom Bateman). Kupodivu se ukáže, že falešný vztah se hodí i jemu, a tak se z jednoho trapného okamžiku stane domluva.
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Jak to v romantických komediích chodí, předstírání jim brzy přestane jít. Režie se ujala Claire Scanlon, scénář napsala Sarah Rothschild a film má 112 minut. Ve vedlejších rolích se objeví Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White nebo Arty Froushan.
Foto: Amazon Prime Video Začalo to jako fanfikce o Star Wars
Ali Hazelwood vydala román v roce 2021 a česky ho o dva roky později vydalo nakladatelství Ikar v překladu Jany Jašové. Zajímavější je ale to, kde se příběh zrodil. Hazelwood ho původně psala jako fanouškovskou povídku o Rey a Kylu Renovi ze
Star Wars a teprve pak z něj vznikl samostatný knižní hit. Fanoušci ságy se proto bavili i u obsazení. Tom Bateman je totiž v soukromí manželem Daisy Ridley, tedy samotné Rey.
Lili Reinhart znají diváci nejvíc jako Betty Cooper ze seriálu
Riverdale, který s ní běžel sedm řad. Tady konečně dostala roli, ve které může být trochu podivínská, a podle reakcí jí to sedí. Kritici spokojení, žádný zázrak
Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má film aktuálně 76 % od kritiků a 74 % od diváků. Shrnutí kritiků zní jasně. Podle nich jde o osvědčenou šablonu romantické komedie, kterou zachraňuje humor a jiskření mezi hlavní dvojicí. Ano, víte přesně, jak to dopadne. Ale důležité je, že k tomu vede zábavná cesta. Foto: Amazon Prime Video A jak novinku hodnotí Češi?
Na
ČSFD má Hypotéza lásky 70 % po 457 hodnoceních. Jedna z fanynek knihy přiznala, že ji obsazení nejdřív zklamalo, ale herci ji nakonec přesvědčili, i když jí chyběly některé momenty z knižního konce. Další uživatel film řadí mezi ty koukatelnější romantické komedie, které čtenáře neurazí, a všímá si, že Lili Reinhart připomíná Brittany Murphy.
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Kritičtější hlasy naopak vyčítají, že věda je tu jen kulisa, postavy jsou černobílé a celé to působí jako stereotypní romantická pohádka. I někteří z nich ale uznávají, že hlavní dvojice spolu funguje.
Hypotézu lásky najdete na Prime Video, kde je od 23. září i v české nabídce. Na jeden podzimní večer pod dekou ideální, velké překvapení ale nečekejte. Zdroje: Prime Video, Screen Rant, SlashFilm, Rotten Tomatoes, ČSFD, Ikar