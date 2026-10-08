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Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %

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Jeden polibek a celá katedra má o čem mluvit. Doktorandka Olive ho vlepí nejobávanějšímu profesorovi jen proto, aby přesvědčila nejlepší kamarádku, že je přes svou dávnou lásku, a z falešného vztahu se pak začne klubat skutečný cit. Romantická komedie Hypotéza lásky (The Love Hypothesis) podle bests
Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %

Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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