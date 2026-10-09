Doksanský se vysmál Pavlovi, že nepůjde volit. Prezident odvolil a Lize užitečných Babišových zbyla hromská ostuda

Denis Doksanský se rozhodl rozšířit sbírku politického humoru, kterou by Liga užitečných Babišových mohla vystavovat coby odstrašující příklad práce s nůžkami, lepidlem a obrázky. Snaživý poslanec ANO objevil, že Petr Pavel kvůli soukromé zahraniční cestě nepůjde k volbám, přičemž okamžitě vycítil příležitost k mimořádnému intelektuálnímu výkonu. Na sociální síť pověsil obrázek prezidenta na billboardu, připsal několik slov, přidal přihlouplé smajlíky a v duchu nejlepší stranické tradice vyzval občany, aby Pavla nenapodobovali a hlasovali pro ANO.
Politická kariéra postavená na obrázcích mohla slavit další úspěch, leč ouha. Prezident se ze zahraničí nečekaně vrátil, krátce před třetí hodinou odpoledne dorazil do Černoučku a odvolil. Doksanskému zůstala fotomontáž s prezidentem, který měl podle poslancova geniálního plánu sedět na dovolené daleko od volební urny. Skutečná hlava českého státu mezitím odvolila. Ó jé, jaké mrzeníčko. Co už. Volební marketing ANO zabodoval marketingovou novinkou. Reklamou, jejíž hlavní sdělení stihlo zestárnout necelou hodinu po otevření volebních místností.
Doksanský tentokrát věnoval svému dílu značnou obrazovou péči. Na Doksanského koláži se skví velký reklamní billboard s portrétem Petra Pavla, vedle prezidentovy hlavy stojí výrazný nápis „Nebuď jako já, přijď k volbám,“ a u pravého okraje se na žebříku činí postavička v červeném. Další žebřík čeká opodál, patrně pro případ, že by se politická myšlenka ukázala natolik převratnou, že bude nutné připevnit ještě jeden vykřičník. Prezident na obrázku působí, jako kdyby právě osobně zaplatil reklamní plochu, aby českým občanům sdělil, že ho rozhodně nemají napodobovat. Doksanský mu do úst vložil větu, kterou Pavel neřekl, postavil jej pod velká písmena a celé dílo doplnil figurkou na štaflích, aby nechyběl ani náznak namáhavé manuální práce. Zřejmě šlo o jeden z těch případů, kdy samotná fotografie nestačí a autor musí publiku graficky oznámit, co je vlastně vtipné. Štafle měly možná představovat vrchol kompozice, leč páteční události ukázaly, že nejvyššího výkonu dosáhne obrázek tehdy, když jeho autor vůbec netuší, co přijde za několik hodin.
Poslanec svůj výtvor opatřil také doprovodným textem. „Nebuď jako prezident Pavel... přijď dnes a zítra k volbám a prosím dej svůj hlas hnutí ANO,“ napsal Doksanský a přidal příslušnou výbavu barevných srdíček, modlitebních rukou a dalších symbolů internetového nadšení. Jediný příspěvek tím zvládl spojit občanskou výchovu, výsměch prezidentovi, stranickou agitaci a obrazovou produkci připomínající domácí úkol z informatiky. Sdělení bylo přímočaré. Pavel k volbám nepůjde, správný občan nesmí být jako Pavel a výsledkem celé úvahy má být hlas pro ANO. Proč právě pro ANO, už grafika neprozradila. Zřejmě by to vyžadovalo další billboard, třetí žebřík a možná také nějaký argument.
Štafle, prezident a velká politická myšlenka
Doksanského předvolební obrazová tvorba přitom není žádnou novinkou. Již v červenci vyráběl koláže s prezidentem v kulisách socialistické samoobsluhy, aliančního summitu i pohádkového dvora, kde se Pavel měl jevit jako panovník posedlý vlastní důležitostí. V srpnu následovalo zatmění Slunce s prezidentovou hlavou a horolezec ověšený fotoaparáty. Nyní přibyl billboard a dělník na žebříku. Vývoj je pozoruhodný zejména z hlediska rekvizit. Prezident byl nejprve vedoucím samoobsluhy, potom králem, následně astronomickým úkazem a horolezcem, aby nakonec skončil jako tvář volební reklamy, kterou za něj ochotně připravil poslanec konkurenčního politického tábora. Liga užitečných Babišových může sledovat Doksanského tvorbu téměř jako seriál. Děj se mění, kulisy přibývají, hlavní zápletka zůstává stejná: Petr Pavel musí vypadat směšně a autorovi musí stačit, že se tomu směje alespoň on sám.
Páteční obrázek však přinesl proti předchozí produkci jednu podstatnou inovaci. Tentokrát totiž Doksanský nevsadil na nějakou obecnou karikaturu, u níž lze několik dní diskutovat o vkusu, významu nebo kvalitě humoru. Postavil celý vtip na konkrétním předpokladu: prezident nepřijde k volbám. Právě z této skutečnosti vyrobil poučení, posměšek a volební apel pro Babišovo hnutí. Z hlediska politického marketingu šlo o mimořádně úspornou konstrukci. Žádný program, ani sliby či kandidáti, žádné komunální rozpočty nebo senátní problematika. Stačila dovolená Petra Pavla a pár barevných znaků. Politická reklama se smrskla na sdělení, že když prezident nebude volit, má občan z jakéhosi neobjasněného důvodu podpořit ANO. Podobnou logikou by šlo doporučovat politickou stranu podle toho, zda se prezident ráno nasnídal, vyjel na kole nebo zapomněl deštník.
Doksanský navíc nešetřil vizuální názorností. Velká písmena na billboardu neponechávají prostor pro složitější interpretaci, postava na žebříku dodává scéně pracovitý rozměr a prezidentův portrét má zřejmě zaručit, aby se žádný volič nespletl v tom, komu se má smát. Celá fotografie připomíná reklamní zakázku, v níž grafik dostal instrukci vyrobit něco velmi vtipného, ale nikdo mu neřekl co. Výsledkem je prezidentova hlava, nápis a žebřík. Doksanský ovšem potřeboval ještě vlastní doprovodné sdělení, protože ani takto monumentální výtvarné dílo zřejmě nedokázalo samo vysvětlit, proč by Pavlova zahraniční cesta měla být argumentem pro volbu Babišova hnutí. V Lize užitečných Babišových se na podobné detaily patrně nehledí. Hlavní je účast v soutěži o nejrychleji zveřejněný obrázek namířený proti Hradu.
Prezident pokazil Doksanskému reklamní zakázku
Jenže páteční dopoledne se nepodařilo zakonzervovat. Petr Pavel se rozhodl původní plán změnit, přerušil soukromou zahraniční cestu a vrátil se do České republiky. Krátce před třetí hodinou odpoledne dorazil do volební místnosti v Černoučku, kde má trvalé bydliště, a odevzdal hlas v komunálních volbách. Přišel v outdoorových kalhotách a tričku, bez reklamního billboardu, bez figurky na štaflích a bez doprovodné kampaně proti nějakému poslanci ANO. Stačilo rozhodnutí napravit chybu. Doksanskému i Lize užitečných Babišových se zhroutila hlavní myšlenka volebního obrázku. Prezident, kterého ráno Liga v posledních dnech používala jako odstrašující příklad neúcty k volbám, odpoledne osobně předvedl účast.
Pro Doksanského by bývalo bylo nepochybně pohodlnější, kdyby prezident zůstal za hranicemi republiky, protože politická satira postavená na něčí nepřítomnosti funguje nejlépe, pokud dotyčný skutečně nepřijde. Pavel však udělal přesný opak. Volební urnu navštívil dříve, než stačil první volební den skončit, a billboard s nápisem „Nebuď jako já“ se dostal do připitomělého postavení. Kterého Pavla má nyní občan nenapodobovat? Toho, který původně chybně naplánoval dovolenou, nebo toho, který se vrátil a odvolil? Doksanský si připravil jednoznačný obrázek a prezident mu k němu dodal druhou, podstatně zábavnější variantu. Stačila změna plánu. Ooops, tolik práce s hejty a nakonec je znehodnotí příchod hlavy státu k urně.
Pavel navíc původní rozhodnutí nepopíral ani se nepokoušel vysvětlit, že si občané celý problém špatně vyložili. „Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu. Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat,“ uvedl prezident. Páteční Doksanského lekce občanské odpovědnosti tím dostala nečekaného spoluautora. Prezident totiž předvedl přesně to, k čemu poslanec prostřednictvím billboardu vyzýval: přišel k volbám. Doksanského fotografie se tak sice nestala vtipnější díky práci grafika, zato ji podstatně vylepšil muž, kterého měla zesměšnit. Podobnou službu zpravidla autorovi neposkytne ani profesionální reklamní agentura.
Prezident ke změně plánu přidal také přímé přiznání osobní odpovědnosti. „Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ sdělil Pavel. Doksanský mezitím mohl sledovat, jak se z předčasně připravené karikatury stává nechtěný komentář k jeho vlastní rychlosti. Prezidentova chyba totiž skutečně existovala a kritika původně plánované neúčasti měla opodstatnění. Pavel ji uznal a napravil. Zůstala proto pozoruhodná situace: prezident změnil rozhodnutí, zatímco poslanec ANO měl připravený obrazový výsměch odpovídající stavu, který již neplatil.
Liga užitečných Babišových a velká cena za předčasnou radost
Doksanského páteční výkon by si v Lize užitečných Babišových zasloužil zvláštní soutěžní kategorii. Poslanec totiž nestihl pouze zveřejnit předvolební koláž a připojit několik smajlíků. Dokázal zkonstruovat politický vtip s tak krátkou životností, že mu hlavní předpoklad odstranil sám adresát ještě před koncem pracovního dne. Podobný rekord není snadné překonat. Některé předvolební sliby zestárnou po několika měsících, jiné po sestavení vlády a některé až po zveřejnění rozpočtu. Doksanského reklama vydržela několik hodin. Stranický marketing má jistě rád dynamiku, ale málokdo by očekával, že se politická kampaň dostane až k jednorázovým obrázkům na dopoledne.
Přitom stačilo vynechat jedinou věc: Doksanského ochotu za každou cenu spojit prezidentovu původně plánovanou nepřítomnost s výzvou k volbě ANO. Kritika toho, že hlava státu odjela na dovolenou přes termín voleb, byla legitimní. Prezident měl cestu naplánovat jinak, což nakonec sám přiznal. Jenže poslanec nepřipravil rozumnou výhradu k odpovědnosti ústavního činitele, leč vyrobil tupý billboard s prezidentem. Z nápravy chyby tím nevznikla vážná veřejná debata, ale groteska pod taktovkou dirigenta Ligy, v níž se umělecký šéf souboru a majitel v jednom autor těžce přepočítal. S jammováním v moderní interpretaci původní stranická partitura Hotentálie nepočítala.
Páteční epizoda se liší od dřívějších Doksanského obrázků, na kterých Pavel vystupoval jako král, vedoucí samoobsluhy nebo součást astronomického úkazu. Tam mohl autor doufat, že se publikum bude hádat o úroveň humoru, politické sympatie nebo význam karikatury. Tentokrát proti jeho dílu nestojí rozdílná politická interpretace, ale jednoduchý fakt. Prezident se vrátil a odvolil.
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