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Doksanský se vysmál Pavlovi, že nepůjde volit. Prezident odvolil a Lize užitečných Babišových zbyla hromská ostuda

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Denis Doksanský se rozhodl rozšířit sbírku politického humoru, kterou by Liga užitečných Babišových mohla…
Prezident Petr Pavel u voleb, ZDROJ: Petr Pavel/ se svolením

Prezident Petr Pavel u voleb, ZDROJ: Petr Pavel/ se svolením

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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