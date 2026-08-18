Dokonalý trik ruských seniorek zeštíhlí pas o 5 cm díky správnému oblečení. Rozšířil se už i do Česka

Ženy po šedesátce si tuhle radu předávají mezi sebou a nestojí ani korunu. Většina Češek přitom potřebnou věc doma ve skříni má, jen ji používá úplně špatně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Žádný tajný patent v tom nehledejte. Funguje tady obyčejná optika, kterou znaly už naše babičky, a právě proto se rada šíří tak snadno. Z pasu samozřejmě nezmizí ani milimetr. V zrcadle ale vznikne rozdíl, který odpovídá zhruba pěti centimetrům.
Přečtěte si také: Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně Pásek patří na nejužší místo trupu
Volné šaty nebo tunika splývají po těle jako rovný sloupec. Oko se nemá čeho chytit a postava působí mohutněji, než ve skutečnosti je. Stačí obyčejný pásek a silueta dostane zpátky svůj obrys.
Zásadní je, kam ho posadíte. Utažený vysoko pod prsy zkrátí trup. Posunutý dolů přes boky ubere nohám. Najděte si nejužší místo mezi žebry a boky, u plnějšího bříška to bývá kousek nad pupíkem, a pásek umístěte přesně tam.
Foto: Freepik.com Široký opasek udělá pravý opak
Spousta žen sáhne po co nejmasivnějším modelu s představou přesýpacích hodin. Široký pásek ale zakryje velkou část trupu a rozdělí ho na dvě kratší poloviny. Postava pak působí robustněji a zároveň níž, což odnesou hlavně menší ženy a ty s kratším trupem.
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Podobně zrádná je barva. Bílý pásek přes tmavé šaty přitáhne veškerou pozornost přesně do místa, které chcete zjemnit. Sáhněte radši po užším kousku v podobném odstínu, jaký má zbytek outfitu. Splyne s ním a vytvoří souvislou linii.
A neutahujte se. Když se látka nad páskem nahrne, vzniknou záhyby, které přidají objem i velmi štíhlé ženě. Mezi tělem a páskem má zůstat malá vůle.
Foto: Shutterstock.com Když pásek zrovna nemáte
Stejný efekt zvládnete i bez doplňku. Zastrčte si tričko nebo halenku do sukně, klidně jen vepředu, a linie pasu je rázem venku. Dobře fungují i kalhoty s vyšším sedem, protože odvedou pozornost od bříška nahoru a nohy opticky protáhnou.
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Některé střihy to mají vyřešené samy. Zavinovací šaty se stahují právě nad pupíkem a šikmé linie látky vedou oko napříč tělem. Blůza s peplum zdůrazní pas švem a volánové zakončení přikryje, co je pod ním.
Na co pásek raději nedávejte
Objemné svetry, silné pleteniny a bohatě řasené halenky s páskem prohrávají, protože přidáte jen další vrstvu objemu. Nejlíp doplněk vypadá na jednoduchých jednobarevných šatech, delším saku nebo kabátu, kde umí vytvarovat ženskou siluetu během několika vteřin.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-nosit-pasek-opticke-zestihleni-zestihlujici-triky/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-opticky-zestihlit-pas-zmensit-bricho-figl-spociva-ve-vyberu-urcitych-kousku-obleceni, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/jak-obleceni-dokaze-pridat-centimetry-v-pase-a-jak-tomu-chytre-zabranit/codagraphics, https://www.extrainspirace.cz/toto-je-nejlepsi-strih-satu-pro-zeny-nad-50-opticky-zestihli-pas-o-5-cm-a-cesky-ho-skoro-nenosi/, https://www.relaxeo.cz/trik-s-opaskem-ktery-znaly-uz-nase-babicky-postava-diky-nemu-vypada-o-5-kg-stihlejsi/, https://www.marianne.cz/moda/pasek-jako-efektni-stylingovy-trik-behem-vteriny-promeni-outfit-vytvaruje-siluetu-tak-jak, https://babinet.cz/magazin/clanek-32887-nestihnete-do-jara-zhubnout-jake-obleceni-a-strihy-dokazi-opticky-zestihlit-postavu Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji