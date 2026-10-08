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Dokonalý den vyžaduje víc hodin, než kolik jich máme. AI model ukázal, proč se aktivity spojené se štěstím nedají sčítat lineárně

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Algoritmus prošel tisíce dnů Američanů a hledal, čím se liší ty povedenější. Když jsme jeho ingredience sečetli, vyšlo nám 26 hodin a 40 minut.
Dokonalý den vyžaduje víc hodin, než kolik jich máme. AI model ukázal, proč se aktivity spojené se štěstím nedají sčítat lineárně

Dokonalý den vyžaduje víc hodin, než kolik jich máme. AI model ukázal, proč se aktivity spojené se štěstím nedají sčítat lineárně

Zdroj: Foto: Marko Milivojevic/Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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