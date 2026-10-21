Dokonalost stranou: Přehled podzimních make-up trendů, které stojí za pozornost

Make-up trendy podzimu 2026 kombinují přirozenou pleť s dramatickými barvami
S příchodem chladnějších dnů se do kosmetických taštiček vracejí vínové rtěnky, tmavší oční stíny a odstíny, které v létě mohou působit až příliš dramaticky. Podzimní
líčení ale nestaví pouze na sytých barvách. Vedle výrazných očí a rtů zůstává důležitá také přirozeně vypadající pleť, jemnější konturování a práce s texturou.
Aktuální
trendy tak spojuje především kontrast. Dokonale ostré linie ustupují rozmazaným přechodům, klasickou černou doplňují čokoládové a švestkové tóny a vedle matných textur se objevují kovové odlesky. Výsledkem nemusí být komplikované večerní líčení. Jednotlivé prvky lze snadno přenést i do každodenního make-upu. Co stojí za vyzkoušení? Hnědá už není jen neutrální alternativou
Hnědé odstíny mají letos větší ambice než jen zastoupit klasickou béžovou. Objevují se na očích, řasách, rtech i tvářích a vytvářejí monochromatické líčení, které působí sjednoceně, ale nemusí být nudné. Teplé kávové tóny lze navíc kombinovat s chladnějšími kovovými odlesky.
Hnědá má jednu praktickou výhodu: dokáže dodat obličeji hloubku, aniž by působila tak kontrastně jako černá. Čokoládové a espresso stíny se proto hodí pro měkčí kouřové líčení, zatímco hnědá řasenka představuje alternativu ke klasické černé. Hnědé odstíny lze využít také na rtech, například v kombinaci s konturkou a leskem.
Pokud chcete vyzkoušet jen jeden prvek, začněte hnědou řasenkou nebo očním stínem v odstínu hořké čokolády. Obojí se snadno kombinuje s přirozeným denním líčením.
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Estetika 90. let se vrací především v líčení rtů. Výrazná konturka zůstává, nemusí však vytvářet dokonale ostrou hranici. Modernější pojetí pracuje s měkkým přechodem mezi tmavším okrajem a světlejším středem rtů, který vytváří ombré efekt.
Kromě typické hnědé lze sáhnout také po švestkových, třešňových nebo vínových odstínech. Důležité je konturku lehce rozpracovat směrem dovnitř, aby rty nepůsobily jako dvě barevně oddělené plochy. Výsledek můžete zjemnit rtěnkou nebo leskem.
Berry lips přinášejí barvu lesních plodů
Maliny, ostružiny, brusinky nebo tmavé třešně. Bobulové odstíny patří k nejvýraznějším barvám podzimního líčení a nabízejí několik možností, jak je nosit. Sytá rtěnka vytvoří dramatický efekt, zatímco lehce rozmazaný pigment připomíná přirozeně zbarvené rty.
Pro jemnější výsledek stačí rtěnku vklepat do středu rtů a prstem nebo štětcem ji rozetřít směrem k okrajům. Nemusíte přitom používat výraznou konturku. Právě měkké, ne zcela přesné okraje dodávají tomuto líčení nenucený vzhled.
Berry lips se dobře kombinují s minimálně nalíčenýma očima a sjednocenou pletí. Pokud zvolíte naopak výrazné kouřové stíny, je lepší vybrat tlumenější odstín rtěnky, aby spolu jednotlivé prvky nesoupeřily.
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Po období popularity glass skin, tedy pleti s výrazným, téměř skleněným leskem, dostává prostor také měkčí finiš. Pleť má působit hladce a zdravě, ale nemusí se lesknout na celém povrchu. Sametový efekt přitom neznamená návrat k těžkým vrstvám matujícího make-upu.
Základem je lehké sjednocení pleti a promyšlená práce s texturou. Korektor použijte tam, kde je skutečně potřeba, a pudr soustřeďte především na místa, která se během dne mastí. Na ostatních částech obličeje můžete zachovat přirozený lesk.
Výsledkem je pleť, která nevypadá přehnaně nalíčeně ani dokonale vyretušovaně. Pokud máte ráda rozjasňující produkty, nemusíte se jich vzdávat. Stačí je aplikovat cíleně, například na lícní kosti, místo abyste rozjasňovala celý obličej.
Konturování ustupuje do pozadí, tvářenka modeluje obličej
Výrazné kontury nezmizely, ale jejich role se mění. Místo ostrých hnědých linií přichází jemnější stínování, které respektuje přirozené rysy obličeje. Konturovací produkt stačí nanést v malém množství a pečlivě rozpracovat, aby nevznikaly viditelné přechody.
Část práce může převzít také tvářenka. Cranberry blush, tedy tvářenka v brusinkových a růžovočervených tónech, dodává tvářím výraznější barvu a může vytvořit efekt lehce promrzlé pleti. Podobně fungují malinové, švestkové nebo tlumené terakotové odstíny.
Pro přirozenější výsledek naneste tvářenku výše na lícní kosti a její okraje dobře rozetřete. Pokud ji sladíte s barvou rtů, vznikne harmonické líčení bez nutnosti výrazného konturování.
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Smoky eyes jsou podzimní klasikou, která se vrací v méně uhlazené podobě. Oční stíny se nemusí držet přesně vymezeného tvaru a linka nemusí mít dokonale ostrý konec. Naopak, rozmazané přechody jsou součástí výsledku.
Vedle černé a uhlově šedé stojí za vyzkoušení také čokoládová nebo švestková. Tmavší odstín naneste podél řas a postupně jej rozpracujte do ztracena. Nemusíte přitom vytvářet výrazné kouřové líčení na celém víčku. Pro denní variantu stačí tmavší stín u horních řas a lehce rozmazaný vnější koutek.
Právě švestkové tóny jsou zajímavou alternativou k tradiční černé. Dodají očím hloubku a zároveň přinesou barevný akcent, aniž by líčení působilo příliš tvrdě.
Ombré řasenka mění pohled bez výrazné linky
Ombré řasenka je zajímavou alternativou pro ty, které chtějí zvýraznit oči, ale nechtějí používat výraznou oční linku. Princip spočívá v kombinaci dvou odstínů: hnědá řasenka vytvoří měkčí základ, zatímco černá se soustředí především na vnější část horních řas.
Díky tomu lze opticky zvýraznit vnější koutek a podpořit dojem protáhlejšího oka. Výsledek závisí také na směru pročesání řas a jejich přirozeném tvaru.
Tato technika se dobře kombinuje s neutrálními očními stíny. Pokud chcete líčení oživit, můžete přidat také švestkový akcent podél spodních řas.
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Podzimní make-up nemusí zůstat jen u hnědé, vínové a černé. Oční líčení inspirované drahokamy pracuje se smaragdovou, safírově modrou, ametystovou nebo hlubokou tyrkysovou. Tyto barvy mohou dodat tradiční podzimní paletě nečekaný kontrast.
Nemusíte přitom pokrývat celé víčko výrazným pigmentem. Barevná linka, jediný stín nebo řasenka mohou fungovat jako hlavní akcent celého líčení. Modrá řasenka například dokáže proměnit jednoduché hnědé líčení, aniž by bylo potřeba přidávat další výrazné barvy.
Pokud s podobnými odstíny teprve začínáte, vyzkoušejte je nejprve v menším množství, například ve vnějším koutku oka nebo podél spodních řas.
Metalické akcenty nejsou jen na večer
Kovové odlesky nemusí znamenat kompletní disco look. Metalický make-up může mít podobu drobného detailu ve vnitřním koutku oka, uprostřed víčka nebo v podobě tenké linky. Stříbrná, šampaňská, studená růžová či kovová fialová vytvoří kontrast k matnější pleti i hlubokým podzimním odstínům.
Zajímavě působí například kombinace teplých hnědých stínů s chladným kovovým detailem. Pokud chcete, aby líčení zůstalo nenápadné, soustřeďte metalický pigment pouze na jedno místo a zbytek nechte v tlumenějších tónech.
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Podzimní trendy nenabízejí jediný
vzhled, který by měl slušet každému. Jejich výhodou je právě možnost vybírat si. Vínové rty mohou doprovázet téměř nenalíčené oči, kouřové líčení zase vynikne vedle přirozené pleti a nenápadných rtů. Barevné stíny nepotřebují výrazné konturování a metalický akcent může proměnit i velmi jednoduchý make-up.
Pokud nechcete měnit celou svou rutinu, začněte jedním detailem. Vyzkoušejte hnědou řasenku, švestkový stín, rozmazanou konturku nebo tvářenku v hlubším odstínu. Právě drobné změny mohou dodat známému líčení nový charakter, aniž byste museli používat více produktů.
Zdroje: Who What Wear, TikTok, Pinterest