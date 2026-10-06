Dokonale uvařené brambory jako z michelinské restaurace nejsou žádná věda. Rozhodují jednoduché kuchařské fígle

Vařené brambory jsou prvním krokem k následné přípravě bramborové kaše, knedlíků, salátu a dalších receptů s bramborovou přílohou.
Vaření brambor se zdá jako ta nejjednodušší věc, kterou v kuchyni můžeme dělat. Opravdu na tom není nic složitého, ale
často se i v takto základní věci dopouštíme zbytečných chybiček. A to je škoda. S těmito jednoduchými pravidly budou vaše vařené brambory vždy dokonalé a chutné, ať je vaříte ve slupce nebo krájené na kostky. Vyberte varný typ brambor
Pro dokonalou přílohu je dobré si dopředu rozmyslet, k čemu budeme brambory používat, a koupit si správný typ brambor. Často přímo na obalu najdete informaci, o jaký varný typ se jedná. Obecně lze říci, že
čím více škrobu brambory obsahují, tím snadněji se budou rozpadat, a jsou tak vhodné především k přípravě bramborových kaší a pyré. Ty s nízkým obsahem škrobu si udržují pevnou konzistenci i po uvaření a jsou tak ideální k přípravě bramborových salátů. Vaření ve slupce
Brambory ve slupce se sice vaří déle než ty nakrájené, ale zase si uchovávají více prospěšných látek a vitamínů, které se tak snadno z brambor nevyvaří.
Nejprve brambory dobře očistěte pod tekoucí vodou, na ty hodně špinavé si vezměte kartáček. Zbavte je i všech klíčků, oček a zelených částí, které obsahují škodlivé toxiny.
Vodu na brambory nikdy dopředu neohřívejte. Pokud byste brambory vložili do vroucí vody, uvařily by se nerovnoměrně. Na povrchu budou měkké a uvnitř syrové. Vždy tedy
vkládejte brambory do studené vody a musí v ní být zcela ponořené. Vodu osolte asi jednou lžičkou soli. Ta zabraňuje praskání brambor, stejně jako jejich propíchání vidličkou. Fotografie: Freepik
Pokud se však již brambory vaří, snažte se jejich propichování omezit na minimum. Neustálým zkoušením jejich tvrdosti se narušují a při loupání se vám pak budou rozpadat.
Brambory zkoušejte nejdříve po čtvrt hodině varu. Jemně do nich píchněte špičkou nože. Pokud to jde lehce, brambory jsou uvařené. Ihned je sceďte nebo je vyndejte z vody děrovanou naběračkou. Nechte je chvíli vychladnout a pak je jen oloupejte. Vaření loupaných brambor
Zatímco brambory vařené ve slupce jsou ideální pro přípravu bramborového salátu, knedlíků nebo šťouchaných brambor, na bramborovou kaši nebo
klasickou přílohu je lepší vařit brambory nakrájené na kostky. Brambory tedy oloupejte, zbavte zelených částí, klíčků a nečistot. Oloupané je omyjte pod tekoucí vodou.
Připravte si hrnec se studenou vodou. Ti šikovnější mohou brambory pokrájet v ruce, pokud si tolik nevěříte, nakrájejte je na prkénku. Snažte se, aby kostky byly přibližně stejně veliké.
Nakrájené brambory nasypte do studené vody, osolte ji a dejte na sporák. Přikryjte poklicí a přiveďte k varu. Poklici poté mírně odklopte, aby voda z hrnce neutíkala. Fotografie: Freepik
K bramborám můžete přidat i oblíbené bylinky jako libeček nebo petrželku, popřípadě kousek masoxu. Zvýrazníte jejich chuť a nebudete je muset dosolit. Nakrájené
brambory budou uvařené rychleji, asi za 15–20 minut. Jakmile změknou, vypněte hořák a ihned brambory sceďte. Nenechávejte je dlouho ležet neslité ve vodě, budou pak mít kašovitou konzistenci a chuťově také utrpí.
Zdroj:
TheKitchn
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Kuchařské vychytávky pro dokonale uvařené brambory jako z michelinské restaurace appeared first on BydlímeÚtulně.cz.