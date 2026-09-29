Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dokonale naplánovaný obřad změnilo ženichovo nečekané gesto. Nevěsta při něm nedokázala ovládnout své emoce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Svatební den je jeden z nejkrásnějších v životě ženy. Ještě mnohem lepší je, když ji budoucí manžel zná natolik dobře, že jí připraví nezapomenutelné překvapení. Přesně takové štěstí má ve svém životě Cíntie Bonfante, jež [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Beercha / Creative Commons / Attribution 2.0
Reklama
Další články z Světkreativity
Test znalostí o Slovensku: Města, památky i příroda v 10 otázkách může zarazit kohokoliv
Test znalostí o Slovensku: Města, památky i příroda v 10 otázkách může zarazit kohokoliv
Retro kvíz ze starých českých slov: 10 výrazů se používalo běžně, jejich význam dnes správně určí jen málokdo
Retro kvíz ze starých českých slov: 10 výrazů se používalo běžně, jejich význam dnes správně určí jen málokdo

Čeština našich předků byla plná slov, kterým dnes už nerozumíme. Otestujte se v našem záludném kvízu a...

Než začne zima, udělejte s radiátorem tento klíčový krok: Zbavíte se všech nečistot, čímž ušetříte hromadu peněz
Než začne zima, udělejte s radiátorem tento klíčový krok: Zbavíte se všech nečistot, čímž ušetříte hromadu peněz

Jednoduchý trik s rozprašovačem zbaví radiátor prachu a špíny. Pod topením stačí nechat ručník, který...

Chtěl si v obchodě koupit vejce v akci, odešel však akorát rozčilený: Důvodem byli předchozí zákazníci
Chtěl si v obchodě koupit vejce v akci, odešel však akorát rozčilený: Důvodem byli předchozí zákazníci

Chování některých zákazníků stojí obchody peníze a vede k plýtvání potravinami. Zaměstnanci popsali...

Vzali prázdné lahve a podle geniálního postupu je proměnili v luxusní lustr: Můžete udělat to samé
Vzali prázdné lahve a podle geniálního postupu je proměnili v luxusní lustr: Můžete udělat to samé

Máte doma staré skleněné lahve? Nechte je rozzářit. Z několika kusů můžete vytvořit originální světlo nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.