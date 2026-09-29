Dokonale naplánovaný obřad změnilo ženichovo nečekané gesto. Nevěsta při něm nedokázala ovládnout své emoce

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Dennívýzva
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Svatební den je jeden z nejkrásnějších v životě ženy. Ještě mnohem lepší je, když ji budoucí manžel zná natolik dobře, že jí připraví nezapomenutelné překvapení. Přesně takové štěstí má ve svém životě Cíntie Bonfante, jež [...]...
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Zdroj: Fotografie: Beercha / Creative Commons / Attribution 2.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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