Dokonale čistý dřez nemusí znamenat namáhavé drhnutí. Profesionální uklízečky spoléhají na několik chytrých fíglů

Čištění dřezu nepatří mezi oblíbené činnosti, ale jelikož často přichází do styku s potravinami, je nezbytné udržovat ho v pořádku a čistotě. Zjistěte, jak dosáhnout dokonalého výsledku.
Ačkoliv je dnes na trhu velké množství materiálů, z nichž se dřezy zhotovují, většina z nás má doma dřez nerezový, který je na údržbu poměrně náročný. Přestože je
kuchyňský dřez neustále v kontaktu s vodou a čisticími prostředky, nestačí to k tomu, aby byl skutečně čistý a lesklý. Pokud je voda v domě velmi tvrdá nebo pokud zanedbáme jeho čištění, špína si vybere svou daň. A ať chceme sebevíc, některé odolné skvrny nelze odstranit houbičkou. Jak vyčistit nerezový dřez
Nerezový dřez je ve spoustě domácností evergreenem, který je však z hlediska údržby poměrně nepraktický. Snadno se poškrábe a vodní kámen na něj vzniká prakticky okamžitě.
I přes to je nerez stále tím nejvyužívanějším materiálem pro výrobu dřezů. Jeho největší předností je to, že je finančně lehce dostupný a svou funkci plní dobře. Fotografie: Depositphotos
Nerez snese vysoké teploty, neobarví se a bez problému si poradí s nejrůznějšími chemickými prostředky, které ho neponičí jako ostatní materiály. Také se mu nic nestane, pokud do něj položíte rozžhavenou pánev nebo hrnec, který jste právě sundali z plotny.
Při čištění se ale vyhněte drátěnkám, nechala by vám ve dřezu sice výtvarně zajímavé, ale nechtěné škrábance. Níže uvádíme
jednoduchý postup, který vám usnadní život. Jedná se o efektivní a levnou metodu, kterou stojí za to vyzkoušet, abyste nemuseli dlouho drhnout. Budete potřebovat následující věci: bílý ocet, tekutý prostředek na nádobí, jedlou sodu, zubní kartáček, malou houbu, papírové kuchyňské utěrky, jednu nebo dvě utěrky z mikrovlákna.
K čištění vždy používejte gumové rukavice. Nejprve dřez důkladně opláchněte a odstraňte z něj zbytky jídla nebo jiné nečistoty. Ještě vlhké stěny dřezu posypte tenkou
vrstvou jedlé sody a pak je rukou důkladně rozetřete, abyste vytvořili pastu, která bude na povrchu působit lehce abrazivně. Tímto způsobem umyjte celý dřez a poté ho pořádně opláchněte.
Celý dřez pak pokryjte papírovými utěrkami a postříkejte je octem v rozprašovači. Můžete také nalít ocet do misky,
ponořit do něj utěrky a před vyskládáním do dřezu je trochu vyždímat. Nechte je působit 20 minut a následně vše opláchněte teplou vody s trochou prostředku na nádobí. Fotografie: Pixabay
Stejný roztok (jar a voda) lze použít k čištění vodovodní baterie zubním kartáčkem. Pokud se však na vodovodním kohoutku
nacházejí stopy vodního kamene, je třeba nechat ocet působit i zde a praktičtější je přikrýt kohoutek namočenými papírovými listy. Po opláchnutí vše vysušte a vyleštěte suchou utěrkou z mikrovlákna.
Zdroj: Goodhousekeeping
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