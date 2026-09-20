Dokonalá souhra vepřového masa, vína a křupavého špeku: Šlechtické řízky podle Petra Voka zvládne každý

Vepřové řízky podle Petra Voka představují vznešenou a neuvěřitelně šťavnatou specialitu, která promění váš jídelní stůl v hodovní síň renesančního zámku. Tento tradiční pokrm v sobě spájí křehkou vepřovou kýtu, voňavé sádlo, poctivý vývar, bílé víno a do křupava opečený špek. Výsledkem je maso rozpadající se na jazyku a hedvábná omáčka s lehkým nádechem citrusů a koření.
Recept nese jméno jednoho z nejznámějších českých šlechticů a labužníků, posledního vladaře domu rožmberského Petra Voka z Rožmberka. Jihočeský velmož byl proslulý svými velkolepými hostinami a vášní pro dobré jídlo a pití. Hlavním kulinářským tajemstvím tohoto pokrmu je technika pomalého dušení orestovaného masa ve vínovém výpeku, zjemněném kapkou citronové šťávy a propůjčeným kouřovým aroma vyškvařeného špeku. Dlouhá příprava v silném vývaru a vínečku způsobí, že i jinak libová a sklonná k vysušení vepřová kýta absorbuje veškerou šťávu a stane se dokonale křehkou.
Největší předností této renesanční lahůdky je její hluboká a plná chuť. Výborně se hodí k dušené rýži, nadýchané bramborové kaši i klasickým vařeným bramborům posypaným čerstvou petrželkou.
S receptem si navíc můžete kreativně pohrát. Místo tradiční vepřové kýty lze sáhnout po vepřové pečeni nebo krkovici pro ještě šťavnatější výsledek. Pokud preferujete jemnější chuť, můžete do redukované omáčky před koncem přimíchat lžíci zakysané smetany nebo kousek studeného másla pro ještě krémovější konsistenci. Skvěle funguje i přidání hrsti sušených lesních hub nebo jemně nakrájeného divokého koření, jako je jalovec a tymián.
Vepřovou kýtu nakrájejte na plátky o šířce asi 1 cm, které naklepejte a ochuťte solí i pepřem z obou stran. Poté je smažte v pánvi s rozpuštěným sádlem 4–6 minut z každé strany.
Tip: Maso naklepávejte přes sáček nebo potravinovou fólii, která zmírní narušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
Maso následně přendejte do hrnce a do výpeku přilijte asi 100 ml vývaru, který vařte asi 3 minuty. Jakmile se zredukuje na minimum, vmíchejte do něj nadrobno nakrájenou cibuli, kterou smažte 2–3 minuty.
Přidejte nové koření a cibuli zalijte dalšími 300 ml vývaru. Poté směs přiveďte k varu. Po 2–3 minutách do směsi vmíchejte 30 ml vína a zalijte jí maso v hrnci.
Obsah hrnce vařte 2–3 minuty, pak ho zakryjte pokličkou a duste ho 45 minut na mírném ohni. Upečené maso z hrnce vyjměte a přendejte ho do dalšího hrnce. Omáčku pak redukujte 5–10 minut.
Omáčku zaprašte moukou a po minutě ji zalijte vývarem. Následně ji vařte 10 minut od bodu varu a pak do ní vmíchejte sůl, citronovou šťávu a víno.
Po dalších 2–3 minutách omáčku sceďte a vlijte ji do hrnce s masem. Pokrm pomalu vařte ještě 15–20 minut pod pokličkou. Mezitím v samostatné pánvi restujte nakrájený špek asi 3 minuty. Pak ho přidejte k masu.
Vepřové řízky podle Petra Voka podávejte s vařenou rýží, brambory nebo jinou oblíbenou přílohou.
Tip: Každou porci ozdobte nasekanou petrželkou.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato