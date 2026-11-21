V neděli odpoledne se u babičky málokdy stalo, že by na stole chybělo něco sladkého. Někdy to byly buchty, jindy koláč, ale nejčastěji vytáhla z trouby bábovku. Ještě než pořádně vychladla, někdo už si ukrajoval první kousek. Nadýchaná pomerančová bábovka je přesně ten druh moučníku, který připomíná domácí pečení bez složitých receptů a drahých surovin. Stačí několik běžných ingrediencí a trochu času.
Bábovky se v našich kuchyních pečou po generace. Vedle kynutých a mramorovaných patří mezi oblíbené také třené, kterým se někdy říká piškotové nebo pískové. Právě písková bábovka má zvlášť jemnou, drobivou střídku. Za svou strukturu vděčí mimo jiné bramborovému škrobu, který se přidává k pšeničné mouce. Neobsahuje lepek, a proto pomáhá vytvořit křehčí těsto, které není tak hutné.
Pomerančová kůra dokáže chuť obyčejné bábovky příjemně změnit. Nejvíce vonných látek se nachází v její barevné části, zatímco bílá vrstva pod ní bývá hořká. Pokud chcete, aby byla citrusová vůně opravdu výrazná, vybírejte čerstvé, pevné pomeranče s nepoškozenou slupkou, ideálně chemicky neošetřené po sklizni. Kůru před použitím důkladně omyjte.
Hotovou bábovku můžete jen lehce pocukrovat, ale sluší jí také jednoduchá poleva z pomerančové šťávy a moučkového cukru. Pokud máte rádi výraznější citrusovou chuť, přidejte trochu nastrouhané citronové kůry. K jednotlivým porcím se hodí lžíce zakysané smetany nebo bílého jogurtu. A když bábovku nesníte hned, uchovávejte ji přikrytou při pokojové teplotě, aby zbytečně nevysychala.
Máslo a vejce vyndejte z lednice alespoň 30 minut před přípravou, aby získaly pokojovou teplotu. Troubu předehřejte na 160 °C a bábovkovou formu důkladně vymažte máslem. Vysypte ji hrubou moukou a přebytečné množství vyklepejte, aby se upečená bábovka snadno vyklopila.
Vejce rozklepněte a opatrně oddělte bílky od žloutků. Bílky vložte do čisté, suché mísy a začněte je šlehat elektrickým šlehačem. Jakmile se vytvoří jemná pěna, postupně přisypávejte 50 g krupicového cukru a pokračujte ve šlehání, dokud nevznikne pevný, lesklý sníh.
Do druhé mísy vložte 200 g změklého másla, přidejte zbývajících 100 g krupicového cukru a 1 balení vanilkového cukru. Směs šlehejte přibližně 5–7 minut, dokud nebude světlá, nadýchaná a krystalky cukru se výrazně nezjemní. Důkladné vyšlehání másla je důležité, protože bábovka neobsahuje prášek do pečiva.
Do vyšlehaného másla postupně přidávejte žloutky. Po každém přidání směs krátce prošlehejte, aby se žloutek dobře spojil s máslovým základem. Pomeranč důkladně omyjte, osušte a najemno nastrouhejte pouze oranžovou část kůry. Přidejte ji do těsta a krátce promíchejte.
Do samostatné mísy prosejte 150 g hladké mouky a 180 g bramborového škrobu. Suroviny promíchejte, aby se rovnoměrně spojily, a postupně je přidávejte k máslové směsi. Těsto opatrně promíchávejte stěrkou nebo na nejnižší otáčky mixéru pouze tak dlouho, dokud nezmizí suchá mouka. Příliš dlouhé míchání by mohlo zhoršit výslednou strukturu bábovky.
Do připraveného těsta nejprve vmíchejte přibližně 1/3 vyšlehaných bílků, aby se hustá hmota trochu uvolnila. Poté přidejte zbývající sníh a širokou stěrkou ho zlehka zapracujte pohyby ode dna mísy směrem nahoru. Pracujte opatrně, aby v těstě zůstalo co nejvíce vzduchu, který během pečení pomůže bábovce vyrůst.
Hotové těsto přendejte do připravené bábovkové formy a povrch jemně uhlaďte stěrkou. Formu naplňte nejvýše do 3/4 jejího objemu, aby mělo těsto při pečení dostatek prostoru. Vložte ji do trouby předehřáté na 160 °C a pečte přibližně 55–60 minut. Prvních 40 minut troubu neotevírejte, aby bábovka zbytečně neklesla.
Ke konci pečení zapíchněte do nejvyšší části bábovky dřevěnou špejli. Pokud ji vytáhnete suchou a bez syrového těsta, můžete formu vyjmout z trouby. Upečenou bábovku nechte přibližně 15 minut odpočívat ve formě, poté ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte dalších 30 minut chladnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová