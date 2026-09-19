Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku

Bylo krátce po páté odpoledne, když WERK ARENA při prvním domácím zápase sezony 2026/2027 ztichla a zase vybuchla. Vrána s Vladimírem Draveckým nastoupili do extraligového utkání proti Kometě Brno, rozjeli úvodní střídání a po třinácti sekundách ho ukončil ofsajd. Hra se zastavila, oba sjeli k mantinelu a třinecký kotel vstal. Fanoušci skandovali jejich jména už při rozcvičce, teď ale přišel moment, kvůli kterému většina z nich přišla. Při následném ceremoniálu přímo na ledě Vrána veřejně vzpomněl na svou zesnulou manželku Lindsey. Tichý okamžik uprostřed oslavy, který dal celé rozlučce váhu přesahující sport.
Ne exhibice, ale oficiální zápas
Třinec rozlučku nepojal jako přátelskou exhibici nebo předzápasovou show. Oba hráči kvůli ní podepsali měsíční smlouvy a klub získal souhlas extraligy i soupeře na výjimečné rozšíření soupisky o dva hráče navíc. Šlo o plnohodnotný soutěžní start ve 2. kole Tipsport extraligy, s úvodním buly v 17:00. Detail, který snadno přehlédnete, ale který říká hodně o tom, jak vážně to Třinec myslel, a jak vážně to brala celá liga.
Po ofsajdu a přerušení hry se rozběhl ceremoniál na ledě. Draveckého rozplakal videopozdrav syna, který mu vzkázal z kempu New York Islanders. Fanoušci vytáhli choreo s nápisem „To byla, pánové, jízda.“ Vrána po střídání nešel na střídačku. Zamířil za rodinou a zbytek zápasu sledoval z tribuny. Třinec pak otočil z 2:5 na 6:5, hattrickem se blýskl Daniel Voženílek, jako by klub chtěl ukázat, že éra nekončí, jen se mění.
Sedmnáct let, prolomený led, návrat k hokeji
Vránova zmínka o zesnulé manželce nebyla náhodným gestem. Lindsey, Kanaďanka, s níž strávil sedmnáct let, zahynula 2. března 2021 na Slezské Hartě. Podle policejního vyjádření se pod ní prolomil led, když se pokoušela zachránit psa. Klub tehdy odložil zápas s Litvínovem a oznámil tragédii v rodině svého kapitána.
Vrána se vrátil do play-off téhož roku. Sám to později popisoval jako útěk od reality, hokej mu pomáhal nebýt doma se ztrátou. Klíčovou roli sehrála rodina zesnulé manželky, jeho vlastní příbuzní i spoluhráči. Jmenovitě zmiňoval Tomáše Kundrátka s rodinou a tchyni s tchánem, bez jejichž pomoci by se podle svých slov na led možná nevrátil. Třinec ten rok vyhrál titul. „Je to odměna za všechno,“ řekl tehdy. A pak přidal další čtyři.
Pět titulů a trejd, který změnil extraligu
Vrána přišel do Třince v lednu 2019 výměnou za Roberta Bukartse ze Sparty. Analytici Hokej.cz řadí tuto výměnu mezi největší trejdy v historii extraligy, a s odstupem sedmi let a pěti titulů je těžké jim oponovat. Vrána nepřinesl jen body. Podle prezidenta klubu Jána Modera se aktivně podílel na chemii kabiny, která proměnila Třinec v dynastii.
Bilance mluví jasně:
- 5 extraligových titulů (2019–2025)
- Stříbro v sezoně 2025/2026
- 13 finálových sérií za celou kariéru
- Kapitánské céčko v nejúspěšnější éře klubu
Přesto Vrána při hodnocení vlastní kariéry volil spíš vděčnost než sebeoslavu. „Hokejovou kapitolu jsem uzavřel. Třinec pro mě byl odměnou na konci kariéry,“ řekl po ceremoniálu pro klubový web.
Proč teď a proč definitivně
Vrána konec označil za stoprocentní. Žádné hráčské nabídky podle něj nepřišly, ale chodily návrhy na manažerské a trenérské pozice, včetně konkrétní nabídky z Olomouce na pomoc s trénováním. Všechny odmítl. „S velkou úctou a poděkováním,“ upřesnil, ale vysvětlil, že nechce vstupovat do ničeho, na co by nebyl připravený naplno.
Motivace je civilní, ne sportovní. Jeho partnerka Nikola Ogrodníková je aktivní profesionální sportovkyně, a jak sám přiznal, větší část péče o děti spadla na něj. Při rozlučce jí veřejně poděkoval. Vtipem o tom, že jednou Draveckého „vyšťouchne“ z trenérské lavičky, naznačil, že dveře úplně nezavírá, ale teď ne.
Kontrast obou rozluček to podtrhl. Dravecký se po ceremoniálu převlékl do obleku a vrátil se na střídačku jako asistent trenéra Borise Žabky. Vrána odešel za rodinou.
Co zůstává po posledním střídání
Ročník 1985, 21 sezon, pět zlatých medailí a jedno střídání, které trvalo třináct sekund. Vrána teď s kamarádem rozjíždí firmu kolem aut a zážitkových jízd, daleko od šaten a taktických porad. Třinecká WERK ARENA v pátek viděla konec kapitána, který kabinu nejen vedl, ale po nejtěžší životní zkoušce v ní zůstal a vyhrával dál. To choreo na tribuně sedělo přesně: to byla, pánové, jízda.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek