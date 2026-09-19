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Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku

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Petr Vrána v pátek uzavřel 21 let profesionálního hokeje jedním střídáním, které trvalo 13 sekund. A pak promluvil o tom, co ho stálo víc než jakékoli finále.
Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku

Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku

Zdroj: HC Oceláři Třinec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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