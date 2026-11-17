„Už od prvního vyloučení bylo cítit, že utkání bude trochu nervóznější, k čemuž přispěl i vývoj skóre,“ říká Jan Fišera, předseda HC Stadion Litoměřice. Jeho tým v neděli 15. listopadu porazil Pardubice B 6:3, jenže zápas 23. kola Maxa ligy skončil hromadnou bitkou, 282 trestnými minutami a pěstmi obou brankářů. Fišera v odpovědích zaslaných přímo naší redakci přiznává, že závěr byl „přehnaně vyhrocený“. Vinu svého týmu ale odmítá: „V tomto případě si nemyslím, že bychom celou bitku vyvolali. Došlo tam k nedorozumění při technické brance a poté už nebylo v silách trenérů toto zastavit.“ Jde o první přímé vysvětlení od vedení klubu. Zároveň je to jen jedna ze čtyř verzí, které se o posledních 37 sekundách zápasu dnes nabízejí.
Gól, který možná nebyl potřeba
Klíč k celé věci leží v jediném hvizdu. Pardubičtí hráli v závěru bez brankáře a pravidla pro takovou chvíli pamatují na zvláštní případ. Pokud je útočník v jasné gólové šanci faulován a mezi ním a prázdnou brankou nestojí žádný soupeř, rozhodčí může gól přiznat, aniž by puk do sítě vůbec doletěl. Upravuje to pravidlo 25 v
Pravidlech ledního hokeje 2026/27.
Tak se přesně stalo. Richard Žemlička byl faulován ve středním pásmu, sudí odpískali technický gól, jenže útočník pokračoval a puk do prázdné branky ještě dopravil. Pro hosty to bylo zbytečné dohrání už rozhodnuté akce. Žemlička hvizd neslyšel. Samotný hráč to však veřejně nepotvrdil.
Fišerovo slovo „nedorozumění“ do této verze zapadá. Situace, kterou jedna strana vidí jako dohranou akci a druhá jako ponižující tečku, potřebuje k výbuchu jen pár vteřin. Na časomíře svítilo 59:23 a na ledě se už pralo deset hokejistů.
Jeden konec, čtyři výklady
Kdo začal, oficiální veřejný zápis neříká. Každá ze stran o tom mluví jinak:
Zdroj Jak popisuje závěr Jan Fišera (pro redakci) Litoměřice bitku nevyvolaly, šlo o nedorozumění při technické brance Web HC Stadion Litoměřice „Obrovská bitka“, hosté „hodně rozzuření“, soupeř šel někdy „tři na jednoho“ Web HC Dynamo Pardubice Neutrálně: hromadná bitka a „pěstní výměna názorů“ brankářů Zápis rozhodčích podle TN.cz Malát, Vápeník a Pekař označeni jako nejaktivnější a nejagresivnější, v bitce pokračovali i přes pokyny sudích
Litoměřický klubový report tlačí odpovědnost směrem k hostům. Předseda je o poznání smířlivější. Podobné hromadné akce by podle svých slov příště raději vynechal: „Byť se to divákům nejspíše líbilo, já bych byl raději, kdybychom oslavovali ty tři vybojované body.“ Hned vzápětí ale pro SportyŽivě.cz dodává: „Na druhou stranu mě potěšilo, jak se hráči včetně brankáře za sebe postavili.“
Podle nás jde o typicky klubovou pozici. Od rvačky se Fišera distancuje, od vlastních hráčů ne.
Malát pod lupou, brankáři mimo brankoviště
Nejcitlivějším bodem je pro Litoměřice útočník Sebastian Malát. Rozhodčí ho podle TN.cz zařadili mezi tři nejagresivnější účastníky, vedle pardubických Teodora Vápeníka a Matěje Pekaře. Fišera s tím nesouhlasí, i když opatrně: „Z dostupných záběrů si nemyslím, že by zrovna jeho chování dosahovalo tak přehnané agresivity. Ale opakuji, je to na základě jednoho videozáznamu a rozhodčí mohli na ledě vidět jiný průběh.“ K hráčům soupeře se odmítl vyjadřovat.
Druhou linkou jsou gólmani. Pravidlo 46 jim ukládá zůstat při bitce v brankovišti, pokud se šarvátka neodehrává v jejich blízkosti. Martin Michajlov se ale podle TN.cz přiblížil k bitce, Jakub Vondraš vyjel až k polovině hřiště a souboj se odehrál před pardubickou střídačkou. Michajlov později v klubové televizi, jak cituje iDNES.cz, vysvětlil, že ho naštvalo chování soupeřů vůči spoluhráči a chtěl se postavit za tým. Dodal, že se v životě nepral a že to bylo „poprvé a naposledy“. Právě jeho má zřejmě Fišera na mysli, když chválí, že se za sebe postavil i brankář.
Ruce, které si nikdo nepodal
Po závěrečné siréně se nekonalo tradiční podání rukou. Dosavadní popisy vyznívaly jako gesto hostů: litoměřický web psal o odchodu Pardubických bez rozloučení, iDNES.cz o tom, že hosté hned zmizeli v šatně, a TN.cz o odmítnutí podat ruce.
Fišera přináší jiné vysvětlení. „Během potyčky se trenéři obou klubů domluvili, že podávání rukou raději tentokrát vynechají, aby se opět něco nepokazilo. Byla to tedy dle mých informací dohoda obou stran.“ Pardubická strana tuto verzi zatím veřejně nepotvrdila ani nevyvrátila. Pokud platí, nešlo o demonstraci, ale o pojistku proti druhému kolu.
Komise může jít dál než zápis
Každý z deseti hráčů dostal za bitku trest 5+20. Osobní trest do konce utkání se podle
Soutěžního a disciplinárního řádu eviduje s hodnotou 20 bodů a po dosažení 40 bodů v téže soutěži následuje automatická stopka na jeden zápas. Malátovu dosavadní bodovou evidenci veřejně dohledat nejde.
Fišera přesto počítá se ztrátou: „Předpokládám, že právě Malát bude minimálně jedno utkání chybět, ale disciplinární komise bude určitě zkoumat záznam a třeba objeví něco dalšího. To neumím předjímat.“ Komise má přitom široký rejstřík od napomenutí přes pokutu až po zastavení činnosti. U fyzického napadení bez zranění řád připouští stopku až na 20 utkání, se zraněním až na 25. Pardubický vedoucí týmu nahlásil dvě zranění: tržnou ránu nad okem u Robina Kaplana a tržnou ránu na ruce u Pekaře. To může při posuzování hrát roli.
Rozhodnutí komise zatím nebylo zveřejněno. Případné tresty se přitom projeví okamžitě. Páté Litoměřice hrají ve středu 18. listopadu od 17:30 ve Zlíně, druhé Pardubice B týž den od 18:00 doma s Havířovem.
Jeden hvizd, který někdo neslyšel nebo nerespektoval, rozpoutal tolik trestů, že by v extraligových rekordech patřily na druhé místo. Teď bude záležet na tom, čí verzi uvidí disciplinární komise na videu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek