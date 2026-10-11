Dohoní benzinový tříválec plug-in hybridy? Motor H12 od Horse a Repsolu má jezdit za méně než 3,3 litru na sto km

Motor vyvíjejí společně firmy Horse Powertrain a Repsol. Repsol ho popsal v tiskové zprávě z 12. února 2026 pod názvem H12 Concept. Jde o benzinový tříválec, který má jezdit i na stoprocentně obnovitelný benzin. S tímto palivem počítá také výpočet emisí, kterým firma motor propaguje.
Účinnost 44,2 % nechává špičkové hybridy Toyoty o tři procentní body za sebou
Repsol uvádí u konceptu brzdovou tepelnou účinnost 44,2 %. Špičkové hybridní pohony Toyoty se pohybují kolem 41 %, takže H12 by z každého litru benzinu dostal zhruba o 8 % víc práce. Náskok zhruba tří procentních bodů zní skromně, u spalovacího motoru ale jde o rozdíl, který se promítne do každé nádrže.
Výrobci popisují čtyři úpravy, které k tomu vedou. Benzin se v tříválci spaluje při extrémním kompresním poměru 17:1 a motor dostal novou generaci recirkulace spalin EGR i výkonnější zapalování. Konstruktéři navíc stáhli na minimum ztráty třením. Výsledkem má být spotřeba pod 3,3 litru na 100 km podle metodiky WLTP.
Všechny tyto hodnoty pocházejí od Repsolu, tedy od firmy, která motor spoluvyvíjí a zároveň sama prodává obnovitelný benzin, na kterém staví své výpočty. Do doby, než motor změří někdo další, jsou to cíle vývojářů, ne ověřené vlastnosti.
Kolik zbude z 3,3 litru, až motor vyjede z laboratoře
Litr Naturalu 95 stál podle Českého statistického úřadu v lednu 2026 v průměru zhruba 33 Kč. Běžné benzinové auto se spotřebou šest litrů na sto kilometrů tak při cenách od 33 do 35 Kč spálí palivo za 198 až 210 Kč. Kdyby H12 jezdil přesně podle WLTP, stejná vzdálenost by vyšla na 109 až 116 Kč. Za stejné peníze by řidič ujel zhruba o 80 % víc kilometrů.
Laboratorní cyklus s reálným provozem nesedí. Evropská komise v březnu 2024 zveřejnila první velkou zprávu z palubních měřičů spotřeby OBFCM, podle které benzinová auta v Evropě spálí v průměru o 23,7 % víc, než udává WLTP. Po připočtení této odchylky k cíli H12 vychází zhruba 4,1 litru na sto kilometrů. I tak jde o spotřebu asi o třetinu nižší než u šestilitrového auta. Při lednové ceně benzinu to dělá kolem 135 Kč na sto kilometrů, tedy přibližně o 63 Kč méně než u běžného benzinového vozu.
Svou daň si vybírá i mráz. Recenzovaná studie v časopise Vehicles ukázala, že teplota kolem −7 °C zvedá spotřebu benzinových aut o dalších 12 až 19 %, a to zvlášť na krátkých městských trasách s častými studenými starty.
Slib 1,77 tuny CO₂ ročně stojí na palivu ze zhruba třiceti španělských pump
Repsol podle svých materiálů počítá s tím, že kombinace motoru H12 a obnovitelného benzinu podle evropské metodiky RED II ušetří u středně velkého auta až 1,77 tuny CO₂ ročně, pokud vůz najede 12 500 kilometrů. Obnovitelný benzin Repsol prodává pod názvem Nexa 95 ve Španělsku na zhruba třiceti čerpacích stanicích.
Úspora je uvedená jako horní hranice a předpokládá, že řidič tankuje výhradně obnovitelný benzin. Při dnešní nabídce paliva je to pro naprostou většinu řidičů výpočet bez praktického dopadu.
Na otázku z titulku proto existuje jen podmíněná odpověď. S obnovitelným benzinem může H12 plug-in hybrid v emisích CO₂ předstihnout, pro plug-in hybridy ovšem existují naměřená data z provozu, kdežto pro H12 zatím jen cíl konceptu. Data Evropské komise z měřičů OBFCM ukazují, že plug-in hybridy z roku 2021 vypouštějí v reálném provozu asi 3,5krát víc CO₂, než udává WLTP. Organizace Transport & Environment z toho vyvozuje, že mnohé z nich znečišťují skoro stejně jako běžná benzinová auta.
Desetimiliontý motor z Mioveni ukazuje, kde by se H12 mohl vyrábět
Horse má s výrobou motorů zkušenosti. Ve španělském Valladolidu vyrábí motor HR12 pro plug-in hybridy a v rumunském Mioveni v březnu 2026 slavil desetimiliontý vyrobený motor. Mioveni zároveň produkuje moderní H12 LPG s přímým vstřikem.
Dacia nabízí nový Duster s motorem 1.2 TCe 130 jako 48V mild-hybrid i s plnohodnotným pohonem Hybrid 140. Pro tak úsporný motor se nabízejí levná SUV a kombíky této značky. Horse ani Repsol ale H12 Concept s žádným sériovým modelem výslovně nespojují.
Horse na autosalonu IAA 2025 v Mnichově ukázal, že spalovací motor chce zapojit i do elektrifikovaných aut. Představil Future Hybrid System, tedy hybridní systém pro elektrické platformy, a kompaktní range-extender C15, který vyrábí elektřinu pro bateriové auto.
Výjimka pro CO₂ neutrální paliva drží spalovací motor ve hře i po roce 2035
Nařízení (EU) 2019/631 ve znění úpravy 2023/851 požaduje od roku 2035 u nových osobních aut stoprocentní snížení flotilových emisí CO₂ oproti základní linii. Automobilky tedy musí mít v průměru celé flotily nulové výfukové emise, jinak platí pokuty.
Plošný zákaz spalovacích motorů z toho přesto neplyne. Rada EU při schvalování regulace v březnu 2023 potvrdila politickou dohodu, že po roce 2035 půjde registrovat auta jezdící výhradně na CO₂ neutrální paliva a do flotilových cílů se počítat nebudou. Obnovitelný benzin podle metodiky RED II je navržený jako prakticky uhlíkově neutrální, protože vzniká z obnovitelných zdrojů v uzavřené uhlíkové smyčce. Cesta motoru H12 za rok 2035 tedy vede přes palivo. O jeho budoucnosti proto rozhodne i to, jak rychle Evropa vybuduje infrastrukturu pro obnovitelná paliva.
Ani tato pravidla nejsou definitivní. Balíček Automotive package z 16. prosince 2025 navrhuje zmírnit cíl pro rok 2035 ze 100 na 90 %. Evropský parlament a Rada ho zatím projednávají, takže navržená změna dosud neplatí.