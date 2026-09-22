Dočkáme se čtvrtého Docenta? Jiří Strach potvrdil, že vznikne pouze pod jedinou podmínkou

Jestli nějaký český seriál v aktuální podzimní sezóně dokonale naplnil očekávání, tak právě třetí Docent. Hvězdně obsazená detektivka neslavila úspěch jen díky výtečnému a sehranému obsazení, ale také díky neselhávajícímu a divácky vděčnému řemeslu Jiřího Stracha a scenáristické podpoře bývalého kriminalisty Josefa Mareše, jenž zde po Případech 1. oddělení znovu ukázal, že dokáže práci vyšetřovatelů přiblížit lidem lépe než většina konkurence. Kritici sice novou sérii označovali za až příliš velkou sázku na jistotu, spokojení diváci s nimi však úplně nesouhlasili.
Z Docenta se díky pozitivním reakcím od fanoušků stal nejsledovanější seriál podzimní nabídky, když si druhou a třetí epizodu nenechalo ujít přes 1,4 milionu diváků. Seriál si dokonce oproti druhé řadě ve sledovanosti mírně polepšil a dává tak jasnou zprávu – fanouškovská základna seriálu je zatraceně silná a chce pokračování co nejdříve. O čtvrté sérii se proto logicky začíná mluvit čím dál hlasitěji a diváci doufají, že ji Česká televize schválí velmi brzy. Tak rychle se na ní ale pracovat možná nebude.
Oblíbený režisér totiž na svém facebookovém profilu s mírnou nadsázkou uvedl, jak to aktuálně s dalšími díly vypadá. „Milí moji diváci, mám dobré zprávy z České televize. Nechají mě natočit Docenta 4, ale prý až dodělám třetího Anděla Páně,“ uvedl Strach. Přiložené smajlíky sice dávají najevo, že musíme vyjádření brát s mírnou rezervou, zároveň ale naznačuje, kam aktuálně budou směřovat Strachovy režijní priority.
O třetím dílu Anděla Páně se ostatně mluví už několik let a tvůrci dostávají otázky o jeho vzniku tak často, že už jen z toho důvodu ho možná chtějí co nejdříve natočit. Režisér už dříve uvedl, že se na výrobě snímku aktivně pracuje a díky dříve natočeným scénám s Bohem v podání Jiřího Bartošky je „trojka“ dokonce roztočená. „Myslím si, že se hodně blížíme k závěru přestávky v natáčení. Že se ten film buď tuto zimu, nebo příští zimu definitivně docvakne,“ uvedl Jiří Strach na festivalu v Karlových Varech pro Novinky.cz s tím, že premiéra proběhne nejpravděpodobněji v roce 2028.
Na čtvrtého Docenta si proto možná chvíli počkáme, zdá se však, že jeho další řadě vůbec nic nebrání a veřejnoprávní stanice nemá jediný důvod nedat jí zelenou. Ostatně o snaze vytvořit i čtvrtou sérii dříve mluvila i kreativní producentka Jiřina Budíková, která zároveň uvedla, že by „čtyřka“ zároveň mohla být sezónou poslední. Dali byste si další epizody Docenta, nebo by se podle vás v nejlepším mělo přestat?
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Zdroj: Novinky.cz, Facebook, Mediář, Kinobox