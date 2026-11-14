Dobyla Hollywood, teď řeší manželský spor: Příběh značky Dermacol, která letos slaví 60 let, má nečekané pokračování

Když se řekne Dermacol, většině lidí se pravděpodobně vybaví charakteristická tuba s vysoce krycím make-upem. Ostatně, jen málokterý kosmetický produkt se stal tak výraznou součástí české kosmetické historie. Jeho příběh přitom začal v prostředí pražských filmových ateliérů, kde se odborníci snažili najít řešení pro zakrytí výrazných kožních nedokonalostí. Z původního specializovaného přípravku postupně vyrostla značka, která si našla cestu na zahraniční trhy a dodnes patří k nejznámějším českým kosmetickým jménům.
V roce 2026 si Dermacol připomíná 60 let od svého vzniku. Jubilejní rok však provází také pozornost věnovaná dění uvnitř společnosti. Po 24 letech v ní skončila Věra Komárová, která patřila k nejviditelnějším osobnostem novodobé historie značky. Připomeňte si v souvislosti s tím, co vše už má Dermacol za sebou.
Od filmového líčení k ikonickému Make-up Coveru
Příběh Dermacolu se začal psát v roce 1966 ve Filmovém studiu Barrandov. Tam se setkávali odborníci na filmové líčení s dermatology z pražského Ústavu lékařské kosmetiky a společně hledali řešení, které by pomohlo zakrýt výrazné kožní nedokonalosti a zároveň nabídlo dostatečně kvalitní výsledek pro potřeby filmového plátna.
Jednou z nejvýznamnějších osobností tohoto projektu byla kosmetička Olga Knoblochová, později známá jako Lady Dermacol. Právě její zkušenosti z kosmetické praxe pomohly nasměrovat vývoj přípravku, který se měl stát jedním z nejznámějších českých kosmetických výrobků.
Výsledkem spolupráce odborníků byl Dermacol Make-up Cover. Vysoce krycí přípravek s výrazným podílem pigmentů dokázal překrýt i výrazné barevné odlišnosti pokožky. Původně vznikal především pro potřeby profesionálního líčení a filmového prostředí, postupně si však našel cestu také k běžným zákaznicím.
Olga Knoblochová se následně stala jednou z hlavních tváří značky. Její osobní příběh, profesní zkušenosti a spojení s Dermacolem pomáhaly budovat jeho identitu i pověst. Přezdívka Lady Dermacol ostatně dobře vystihuje, jak pevně se její jméno zapsalo do české kosmetické historie. Letos byl o ní natočen film, který vstoupí do kin příští rok.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „ČESKÝM ŽENÁM CHYBÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEJISTOTA,” ŘÍKÁ VĚRA KOMÁROVÁ Foto: Dermacol Licence, která zamířila až do Hollywoodu
Významným milníkem v historii Dermacolu se stal rok 1969. Tehdy se podařilo prodat licenci na recepturu ikonického make-upu do Hollywoodu. Produkt tak překročil hranice tehdejšího Československa a získal mezinárodní uznání. Pro značku šlo o zásadní moment. Československý kosmetický výrobek se dokázal prosadit v prostředí, které bylo tradičně spojováno s filmovým průmyslem a profesionálním líčením.
Make-up Cover si navíc své výjimečné postavení zachoval i v následujících desetiletích a Dermacol postupně rozšiřoval své portfolio. Vedle dekorativní kosmetiky začal nabízet přípravky pro péči o pleť a tělo, vůně i další kosmetické produkty. Z původně specializovaného výrobku se tak stala značka s podstatně širším záběrem.
Z Barrandova k novodobé éře manželů Komárových
Po společenských a ekonomických změnách na přelomu 80. a 90. let prošel Dermacol také proměnami vlastnické a organizační struktury. Významná kapitola jeho novodobé historie se začala psát na počátku nového tisíciletí, kdy značku převzal podnikatel Vladimír Komár. Do jejího dalšího rozvoje se zapojila také jeho manželka Věra Komárová, která se v následujících letech stala jednou z nejvýraznějších tváří Dermacolu. Věnovala se marketingu, strategii, zahraniční prezentaci značky i vývoji produktů. Pod vedením manželů Komárových se Dermacol zaměřil na modernizaci, rozšiřování sortimentu a mezinárodní expanzi.
V roce 2010 došlo k další důležité organizační změně. Původní společnost se přejmenovala na Cosmonde a současně vznikla nová společnost Dermacol, která převzala ochranné známky a obchodní aktivity značky. Cosmonde zůstala důležitou součástí podnikání a dodnes zajišťuje vývoj a výrobu kosmetiky pro Dermacol.
„Zkušenosti, které jsem nabrala šířením dobrého jména značky Dermacol i České republiky v zahraničí jsem se snažila předat přes naše výrobky co nejvíce lidem,“ uvedla Věra Komárová pro GrapesMag v srpnu 2026. V tomtéž rozhovoru mluvila také o svém osobním vztahu ke společnosti. „Jsem za příležitost pracovat už 24 let v Dermacolu nesmírně vděčná,“ hodnotila své působení. Dle jejích slov měl Dermacol v té době na trhu přibližně 1 000 výrobků.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „ŠTĚSTÍ STOJÍ VELKOU DŘINU,” ŘÍKÁ VĚRA KOMÁROVÁ, ŘEDITELKA ZNAČKY DERMACOL Foto: Se souhlasem Věry Komárové Dermacol slaví 60 let, jeho vedení ale prochází změnou
Rok 2026 je pro Dermacol jubilejním rokem, přesto se v médiích v říjnu 2026 objevily nejen zprávy o oslavách. Věra Komárová oznámila, že od svého manžela dostala výpověď pro nadbytečnost. Podle jejího vyjádření za odchodem stojí dlouhodobé neshody a spor o rozdělení společného majetku. Vladimír Komár to, že by personální rozhodnutí souviselo s jejich soukromým životem, odmítl. Jako důvod uvedl především potřebu změnit způsob nakládání s marketingovými prostředky a zvýšit efektivitu hospodaření společnosti. Věra Komárová podle dostupných informací i po skončení pracovního poměru zůstala členkou dozorčí rady společnosti.
Situaci provázejí také nepříznivé hospodářské výsledky. Podle údajů zveřejněných ve Sbírce listin vykázala společnost Dermacol za rok 2025 ztrátu 55,2 milionu korun. O rok dříve její ztráta činila 20,6 milionu korun. Tržby z prodeje kosmetiky dosáhly 703,3 milionu korun, což představovalo meziroční pokles o tři procenta. Vladimír Komár v této souvislosti upozornil na to, že účetní výsledek ovlivňují také odpisy goodwillu, a jako důležitější ukazatel označil provozní hospodaření. Zároveň uvedl, že společnost potřebuje efektivněji využívat prostředky určené na marketing.
Věra Komárová představila vlastní značku Very Vera
Odchod z Dermacolu pro Věru Komárovou neznamená konec působení v kosmetickém průmyslu. Ještě před výpovědí z Dermacolu představila značku Fragrini a 11. listopadu 2026 také značku Very Vera, pod kterou uvádí na trh parfém
Nadbytečná. Jeho název odkazuje na okolnosti jejího odchodu z rodinné firmy.
Současně Věra Komárová představila i stejnojmennou platformu
Nadbytečná, kterou založila s dalšími podnikatelkami. Jejím cílem je podporovat ženy, které se ocitly v komplikované situaci v podnikání, například při pracovněprávních sporech nebo majetkovém vypořádání. Část zisku z prodeje parfému má směřovat právě na podporu této iniciativy.
Dermacol mezitím pokračuje ve své historii, která začala před šesti desetiletími v barrandovských ateliérech. Z původního kosmetického přípravku určeného k profesionálnímu líčení se stal jeden z nejznámějších českých kosmetických produktů. Jak se na dalším směřování značky projeví současné personální a organizační změny, ukáží až následující měsíce. Reakce na ně jsou různé a někteří lidé na sociálních sítích píší, že kvůli nim přestanou produkty Dermacol kupovat.
Zdroje: Dermacol, iDNES, e15, Seznam Zprávy, GrapesMag