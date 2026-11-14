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Dobyla Hollywood, teď řeší manželský spor: Příběh značky Dermacol, která letos slaví 60 let, má nečekané pokračování

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Make-up, který pomáhal zakrývat kožní nedokonalosti, se dostal až do Hollywoodu a dal vzniknout jedné z nejznámějších českých kosmetických značek. Dermacol letos slaví 60 let od svého vzniku. Spíše než o významné jubileu se ale aktuálně mluví o tom, že z firmy nedobrovolně odchází Věra Komárová, kte
Dobyla Hollywood, teď řeší manželský spor: Příběh značky Dermacol, která letos slaví 60 let, má nečekané pokračování

Dobyla Hollywood, teď řeší manželský spor: Příběh značky Dermacol, která letos slaví 60 let, má nečekané pokračování

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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