Dobu žehlení je možné jednoduše zkrátit na polovinu. Jediné, co k tomu stačí, je trik s alobalem

Dobu žehlení je možné jednoduše zkrátit na polovinu. Jediné, co k tomu stačí, je trik s alobalemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hliníková fólie s plastovým sáčkem
Výsledkem praní je dokonale a čistě vyprané prádlo. Aby vaše oblečení ještě navíc krásně vonělo, používá se...
Těstoviny jsou pro svou rychlost přípravy výbornou přílohou. Nemusíte je vařit ve velkém hrnci, aby co...
Pokud doma zapalujete svíčky každý den a vaše spotřeba enormně roste, můžete si zkusit vyrobit svíčku...
Banány jsou oblíbeným tropickým ovocem. Přestože je dováženo z velké dálky, při dodržení správných podmínek...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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