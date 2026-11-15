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Dobrovolníci shánějí drony pro pátrání po pohřešovaných. Pomoci může každý

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Při pátrání po pohřešovaných osobách mohou rozhodovat minuty i dostupná technika. Dobrovolnický Czech SAR Team proto na platformě Donio vybírá peníze na pořízení odolných dronů s termovizí. Pomáhají totiž hledat lidi i v místech, kam se pozemní pátrači dostávají jen obtížně.
Dobrovolníci shánějí drony pro pátrání po pohřešovaných. Pomoci může každý

Dobrovolníci shánějí drony pro pátrání po pohřešovaných. Pomoci může každý

Zdroj: Czech SAR Team
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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