Dobrovolníci shánějí drony pro pátrání po pohřešovaných. Pomoci může každý

Dva dny se nevědělo, kde je. Pohřešovaného seniora se nakonec podařilo najít díky speciálnímu dronu s termovizí, který dokázal zachytit jeho tepelnou stopu ve vysoké trávě. Právě takový úspěch nyní motivuje dobrovolníky z Czech SAR Teamu k pořízení další techniky. Na platformě Donio proto spustili sbírku, jejímž cílem je získat 800 tisíc korun.
„Včas zachráněné osoby jsou tím hlavním výsledkem této sbírky,“ uvádí tým na stránce sbírky. Jeho členové se od roku 2019 podílejí na pátrání po pohřešovaných lidech, a to zejména ve spolupráci s Policií ČR, hasiči a Horskou službou. Jde o dobrovolníky, kteří svou činnost vykonávají bez nároku na finanční odměnu a často využívají vlastní techniku i prostředky.
Termokamera dokáže zachytit i to, co lidské oko nevidí
Běžné drony s kamerou už dnes dobrovolníkům pomáhají získat přehled o terénu. Při pátrání je ale zásadní také termovize, která dokáže zachytit tepelnou stopu člověka. Díky tomu mohou pátrači lokalizovat pohřešovanou osobu například ve vysoké trávě nebo v nepřehledném terénu a nasměrovat k ní pozemní týmy.
Ne vždy je navíc možné nasadit vrtulník. Drony mohou být využitelné i za podmínek, kdy pilotovaná letecká technika nemůže vzlétnout, a jejich nasazení je podle týmu výrazně méně nákladné.
Czech SAR Team chce díky sbírce pořídit profesionální odolné drony DJI Matrice 4TD s termokamerou, světlometem a dalším vybavením. To umožní jejich využití také při nočních pátracích akcích a dlouhodobějších zásazích v terénu. Jedna kompletní sada vyjde přibližně na 250 tisíc korun.
Pomoc míří také k srnčatům
Drony neslouží pouze při pátrání po pohřešovaných osobách. Dobrovolníci je využívají také při jarním vyhledávání srnčat v porostech před senosečí. Mláďata se totiž mohou ukrývat ve vysoké trávě a při sečení jim hrozí nebezpečí. Vyhledávání pomocí termokamery pomáhá zemědělcům a dobrovolnickým spolkům louky před pracemi zkontrolovat.
Tato činnost zároveň slouží jako praktický výcvik pilotů. Učí se při ní ovládat techniku, pracovat s termokamerou i koordinovat postup s lidmi na zemi. Zkušenosti pak mohou využít při skutečných pátracích akcích.
Cílem je vybavit týmy ve třech krajích
Czech SAR Team má v současnosti kvalifikované piloty v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském kraji. Právě tam by chtěl nové vybavení postupně nasadit. První finanční milník sbírky činí 265 tisíc korun a má umožnit pořízení jedné kompletní sady pro jeden z uvedených krajů.
Celkovým cílem je vybrat 800 tisíc korun. Pokud se podaří získat více peněz, tým je plánuje využít na další vybavení, které pomůže při pátrání a záchranných akcích.
Sbírku na pořízení termovizních dronů mohou lidé podpořit prostřednictvím platformy Donio. Každý příspěvek pomůže dobrovolníkům rozšířit technické možnosti a zvýšit šanci, že se pohřešované osoby podaří najít včas.