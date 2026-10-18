Dobrmanka porazila stovky psů na největší výstavě světa. Rozhodly proporce, které šlechtitelé ladí od 19. století

Úterní večer 3. února 2026, Madison Square Garden. Na zeleném koberci stojí sedm psů, z nichž každý už porazil desítky šampionů svého plemene i skupiny. Rozhodčí David Fitzpatrick prochází finálovou řadou naposledy a pak ukáže na štíhlou černou fenku s rezavými znaky. Penny, oficiálně GCHP CH Connquest Best Of Both Worlds, se stává vítězkou
Best in Show 2026. Na vodítku ji drží Andy Linton z Vancouveru ve státě Washington, tentýž psovod, který s dobrmanem triumfoval na Westminsteru naposledy, v roce 1989. Mezi oběma vítězstvími uplynulo 37 let. A právě v jubilejním 150. ročníku se kruh uzavřel. Westminster: souboj šampionů v Madison Square Garden
Westminster Kennel Club Dog Show patří k nejstarším a nejprestižnějším kynologickým akcím planety. Pořadatelé pro rok 2026 stanovili pevný limit 2 500 psů a vpustili mezi ně výhradně šampiony. Každý přihlášený jedinec musel získat titul šampiona American Kennel Club (AKC) ještě před uzávěrkou přihlášek. Začátečníci a slibní mladíci tu tedy nemají co dělat; do New Yorku přijíždí výkvět, který si postup vybojoval jinde.
Program se rozprostřel do několika dnů. Doprovodné soutěže včetně agility odstartovaly 31. ledna, posuzování plemen zaplnilo 2. a 3. února výstaviště Jacob K. Javits Convention Center a skupiny se spolu s Best in Show přesunuly do legendární haly Madison Square Garden.
Systém připomíná sportovní pavouk. Nejprve se vybere nejlepší zástupce každého plemene, ti pak soupeří v sedmi skupinách a vítězové skupin postupují do finále. Penny v něm stanula proti silné sestavě:
Cota, chesapeakský retrívr, vítěz skupiny loveckých psů a nakonec rezervní Best in Show Wager, foxteriér hladkosrstý Graham, staroanglický ovčák Cookie, maltézský psík Zaida, afgánský chrt JJ, lhasa apso Penny, dobrman, vítězka pracovní skupiny
Z téhle sedmičky vzešla jediná vítězka. Každý další krok k vrcholu přitom znamenal porazit psy, kteří už sami nesli šampionské tituly.
Krásná hlava, rovnováha a pes „s prací“: co rozhodčí na Penny viděl
Psí výstava v pojetí Westminsteru posuzuje každého psa vůči ideálu jeho vlastního plemene. Rozhodčí tak neporovnává maltézského psíka s dobrmanem podle vkusu. Zkoumá, který z nich se svému psanému standardu přibližuje nejvěrněji. Pořadatelé otevřeně přiznávají, že výsledek vždy stojí na interpretaci konkrétního rozhodčího v konkrétní den.
Fitzpatrick podle Purina Pro Club své rozhodnutí zdůvodnil stručně: Penny má nádhernou hlavu, skvělou vyváženost a úhlení. A působí jako pes, který má práci. Každé z těch slov odkazuje přímo do
standardu AKC pro dobrmana, který požaduje: čtvercový rámec těla: výška v kohoutku se má rovnat délce od předhrudí po zadní okraj stehna, výšku fen 61 až 66 cm, ideálně kolem 65 cm, lopatku skloněnou zhruba pod úhlem 45 stupňů a úhel mezi lopatkou a pažní kostí přibližně 90 stupňů, vyvážené zadní úhlení, které odpovídá úhlení předních končetin, pevný hřbet v pohybu, volný a energický klus s dobrým dosahem vpředu a silným odrazem zezadu, při rychlém tempu se stopami v jedné linii, energický, bystrý výraz a ostražitý, odhodlaný, věrný a poslušný temperament.
Přesné míry Penny pořadatelé nezveřejnili. Slova rozhodčího ale mapují právě ty body, kde standard klade nejvyšší nároky. „Vyváženost“ znamená, že hlava, krk a končetiny drží správný poměr vůči délce a hloubce trupu. „Úhlení“ rozhoduje o tom, jak efektivně se pes pohybuje. A „pes s prací“ je nejvyšší pochvala, jakou může pracovní plemeno dostat.
Povaha přitom hraje zásadní roli. Plachého nebo agresivního dobrmana musí rozhodčí z kruhu vykázat bez ohledu na to, jak dokonalé má tělo. Podle nás právě tady leží klíč k triumfu Penny. Spojila sílu, rychlost a eleganci s klidným, ovladatelným projevem, a tím ztělesnila původní smysl celého plemene.
VIDEO Od strážce z Apoldy k vítězce Westminsteru
Příběh dobrmana začíná v durynské Apoldě na konci 19. století. Karl Friedrich Louis Dobermann zde podle AKC pracoval mimo jiné jako noční hlídač a odchytář psů. Potřeboval ochránce, který bude odvážný, ostražitý a zároveň poslušný. Po Dobermannově smrti převzal štafetu Otto Göller, plemeno ustálil a založil první klub.
Od té doby šlechtitelé ladí detaily. Z hrubě užitkového strážce postupně vznikl přesně definovaný typ, v němž odvaha a pracovní nasazení zůstaly, ale přibyla elegantní silueta, harmonická stavba a ukázněný temperament. Penny je výsledkem více než stoleté selekce na tuto kombinaci.
Na Westminsteru přitom dobrmani nikdy nevyhrávali často. Před Penny se to podařilo jen čtyřikrát:
Rok Vítězné plemeno 1939 dobrman 1952 dobrman 1953 dobrman 1989 dobrman 2026 dobrman Penny
Poslední roky patřily jiným plemenům: v roce 2020 velkému pudlovi, o rok později pekinézovi, pak bladhaundovi, malému vendéeskému basetovi, trpasličímu pudlovi a loni velkému knírači.
Žádnou senzaci z nicoty však Penny nepředstavuje. Do New Yorku dorazila se 66 tituly Best in Show, jako jednička pracovní skupiny za rok 2025 a nejúspěšnější dobrman ve Spojených státech za roky 2024 i 2025. Za jejím úspěchem stojí chovatelé Theresa Connors-Chan a Gregory Chan z Toronta, kteří fenku vlastní společně s Francisem a Dianou Sparagnovými. Překvapivá tedy byla spíš historická pauza než samotná výhra.
Westminster podle AKC, Česko podle FCI
Je dobré připomenout, že Penny posuzovali podle amerických pravidel. České výstavy i chov se řídí pravidly Mezinárodní kynologické federace (FCI). Českomoravská kynologická unie vede dobrmana pod
standardem FCI č. 143 ve II. skupině a o plemeno pečují Dobrman klub ČR a Moravskoslezský dobrman klub.
Oba standardy si jsou v typu a proporcích velmi blízké, drobné rozdíly ale existují:
Parametr AKC (USA) FCI (Česko, Evropa) Původ plemene Německo Německo Povolené barvy černá, červená, modrá, plavá černá nebo hnědá s rezavě červenými znaky Rámec těla čtvercový čtvercový Temperament energický, ostražitý, poslušný přátelský, klidný, oddaný, se střední ostrostí
Na Národní výstavě Špilberk v Brně koncem dubna 2026 figuruje v kruhu dobrmanů 15 přihlášených jedinců. Spolehlivá celostátní čísla o zápisech štěňat zatím chybí. Dá se ale čekat, že mediální pozornost kolem vítězky přitáhne zájem o plemeno i u nás.
Chcete dobrmana jako Penny? Nejdřív prověřte chovatele
Kdo po vítězství Penny zatouží po vlastním dobrmanovi, měl by vědět, do čeho jde. Americký Doberman Pinscher Club of America upozorňuje, že se toto plemeno nehodí pro každého. Potřebuje pevné vedení, každodenní pohyb ideálně ráno i večer, výcvik a hodně kontaktu s rodinou. S dětmi vychází výborně, pokud s nimi vyrůstá a má jasná pravidla. Zanedbaný a nevytížený pes naopak ničí, štěká a sklouzává k problémovému chování.
U chovatele se vyplatí ověřit tyto body:
průkaz původu z plemenné knihy uznávané FCI a vazbu na klub pod ČMKU, čipování štěňat, které Dobrman klub ČR vyžaduje, kardiologické vyšetření rodičů včetně Holterova EKG a echokardiografie, DNA test na von Willebrandovu chorobu, rentgen kyčlí a loktů, krevní testy štítné žlázy, ledvin a jater a každoroční oční vyšetření.
Při pochybnostech o původu umožňuje český chovatelský řád ověření parentity. Srst dobrmana je na péči nenáročná. O to víc pozornosti si zaslouží kondice, zuby a pravidelný zdravotní dohled.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková