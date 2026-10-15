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Dobrá zpráva pro všechny Čechy. Na spořicích účtech je v říjnu 2026 úrok klidně i 5,2 %. Kdo to využije, může si přijít na 20 800 Kč

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Banky se po delší době znovu přetahují o úspory obyčejných lidí. Letošní […]
Dobrá zpráva pro všechny Čechy. Na spořicích účtech je v říjnu 2026 úrok klidně i 5,2 %. Kdo to využije, může si přijít na 20 800 Kč

Dobrá zpráva pro všechny Čechy. Na spořicích účtech je v říjnu 2026 úrok klidně i 5,2 %. Kdo to využije, může si přijít na 20 800 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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