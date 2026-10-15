Dobrá zpráva pro všechny Čechy. Na spořicích účtech je v říjnu 2026 úrok klidně i 5,2 %. Kdo to využije, může si přijít na 20 800 Kč

Banky se po delší době znovu přetahují o úspory obyčejných lidí. Letošní podzim přinesl nabídku, jakou střadatelé na českém trhu dlouho neviděli. Ne každý na ni ale dosáhne a kdo chce opravdu vydělat, měl by vědět, co přesně banka za vysoký úrok požaduje.
Vysoký úrok už skoro nikdo nedává zadarmo
Kdo si dnes otevře srovnání spořicích účtů, rychle zjistí, že nejvyšší čísla mají skoro vždy hvězdičku. Jedna banka chce pravidelné placení kartou, jiná převod úspor od konkurence a další pravidelnou investici do fondů. Kdo podmínky nesplní, dostane podstatně méně.
Banky vysoký úrok na spořicím účtu často podmiňují pravidelným placením kartou nebo využíváním dalších produktů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Investiční analytik platformy eToro Jakub Rochlitz pro Seznam Zprávy upozornil na to, jak tvrdé to umí být: „[…] když podmínku jeden měsíc nesplníte, úrok může spadnout téměř na nulu.“
Přečtěte si také: Vyšší důchody jen tak nebudou (2026): Účet můžou Češi zaplatit i na hypotéce, varují experti Rekord drží Česká spořitelna
Nejvíc v říjnu nabízí Česká spořitelna, která od 1. října 2026 láká střadatele na úrok až 5,2 % ročně. Háček je v tom, že zvýhodněný úrok platí jen pro zůstatek do 400 000 Kč. Částka nad tento limit se úročí už jen symbolicky. Ještě v září byla nejvyšší sazba u spořitelny znatelně nižší, zato se k ní dalo dojít mnohem jednodušší cestou.
Výši úroku nově určuje věrnostní program Level Up, do kterého se dostanou klienti používající internetové bankovnictví George. Body můžete získat za:
pojištění, investice, penzijní spoření, finanční rezervu, úvěr nebo větší objem peněz uložených u banky. Přečtěte si také: Za tuhle práci si mladí Češi umí vydělat přes 60 tisíc měsíčně: Rodiče to nechápou a radí jim najít si pořádné zaměstnání
Čím víc bodů nasbíráte, tím vyšší z pěti úrovní vám spořitelna přidělí. Sazby podle úrovní platí od 1. října 2026.
Úroveň Nejvyšší možná sazba Start 0,20 % 1 až 0,75 % 2 až 2,50 % 3 až 4,70 % 4 až 5,20 % Proč se k maximu dostane jen málokdo
Ani nejvyšší úroveň vám 5,2 % sama nepřinese. Spořitelna totiž s každou zdolanou úrovní nabídne jednu odměnu a k plné sazbě se klient dopočítá jedině tak, že si na každé z úrovní 1 až 4 vezme právě navýšení úroku. Kdo dá přednost jiné odměně, třeba akciím Erste nebo dálniční známce, skončí s nižší sazbou.
Přečtěte si také: Poklady ze šuplíku: Než starý mobil vyhodíte, podívejte se na krabici. Můžete si odnést i 400 tisíc korun
Další překážkou jsou samotné body. Podle rozborů serverů Peníze.cz a Banky.cz pojistky, penzijní spoření, investice a pravidelné spoření na čtvrtou úroveň samy nestačí. Chybějící body doplní až úvěr u spořitelny, případně opravdu velké úspory uložené u banky. Na změně mohou navíc tratit dosavadní pravidelní investoři, kterým k nejvyšší sazbě stačilo každý měsíc posílat peníze do investic. Pokud u spořitelny nemají nic dalšího, propadnou se do nižší úrovně a jejich úrok klesne.
Kolik vám rekordní úrok skutečně vynese
Vezměme nejlepší možný případ, tedy plných 400 000 Kč s úrokem 5,2 % po celých dvanáct měsíců od října 2026. Za rok vám takový vklad vydělá 20 800 Kč před zdaněním. Počítáme přitom s tím, že se sazba během roku nezmění a nárok na ni neztratíte.
Celá částka ale na účet nedorazí. Podle současných daňových pravidel podléhají úroky z vkladů u české banky srážkové dani 15 % a banka ji za vás rovnou odvede. Po zdanění vám tak zůstane zhruba 17 680 Kč. S menším vkladem klesá výnos úměrně a peníze nad limit nevydělají skoro nic.
Přečtěte si také: Češi netuší, co smí šéf během neschopenky: Prvních 14 dní vás může kontrolovat, chyba se může vymstít i výpovědí Jednodušší cesta existuje
Kdo nechce sbírat body ani hlídat platby kartou, najde na trhu i spořicí účty bez podmínek. Nabízí je například VÚB banka nebo Trinity Bank. Úrok tam bývá nižší než rekordní nabídka spořitelny, zato o něj nepřijdete kvůli jednomu zapomenutému měsíci. U Trinity Bank jde o akční sazbu pro nové vklady, kterou banka garantuje do konce roku 2026. VÚB je pobočkou slovenské banky, takže bez potvrzení o českém daňovém domicilu strhne z úroků slovenskou daň, a když potvrzení dodáte, řešíte zdanění úroků sami.
Před přesunem úspor si poctivě odpovězte, jestli podmínky banky udržíte i v delším horizontu. Spořitelna navíc sama připouští, že výši úroku může upravit podle vývoje na trhu, takže dnešní sazba nemusí platit napořád. Pokud byste si kvůli bodům měli pořídit další pojistku nebo spoření, porovnejte jejich roční náklady s tím, o kolik vám vyšší sazba reálně zvedne výnos.
Zdroje: https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/sporeni/sporici-ucet, https://www.csas.cz/cs/o-nas/pro-media/tiskove-zpravy/2026/09/29/byt-se-sporitelnou-se-vyplati-novy-program-level-up-odmeni-klienty-za-financne-zdrave-chovani, https://www.penize.cz/sporici-ucty/492500-nejlepsi-sporici-ucet-se-dostal-nad-5-porovnani-na-zacatku-rijna, https://www.e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/novy-kral-sporicich-uctu-nabizi-5-2-procenta-ma-to-ale-hacek-na-plnou-sazbu-dosahne-jen-zlomek-klientu-1436194, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-uroky-na-sporicich-uctech-rostou-podivejte-se-kdo-nabizi-nejvic-316865, https://www.finance.cz/aktuality/ceska-sporitelna-od-1-rijna-2026-nabizi-sporici-ucet-s-urokovou-sazbou-az-5-20-co-pro-ni-musite-udelat/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.banky.cz/clanky/sporici-ucet-cs-az-52-kb-4-kolik-realne-dostane-bezny-stradatel/
Přečtěte si také: Češi topí v kamnech špatně a ani to netuší: Expert popisuje 1 večerní chybu, která je připraví o většinu tepla ze dřeva