Dobeš prožívá v NHL noční můru! Ve třech zápasech Canadiens inkasoval šestnáct gólů

Nejen Pastrňák šplhá historickým pořadím. Crosby sahá po absolutním rekordu a McDavid stíhá Šťastného
-
Dobeš proti Washingtonu inkasoval pětkrát z 23 střel a zaznamenal úspěšnost 78,3 procenta.
-
V posledních třech startech dostal dohromady 16 branek.
-
Českému brankáři konkuruje Jacob Fowler, který má výrazně lepší statistiky.
Zatímco v minulé sezoně patřil Jakub Dobeš k příjemným překvapením Montrealu, začátek nového ročníku mu zatím vůbec nevychází.
Po šesti inkasovaných gólech proti Pittsburghu a pěti proti Carolině přišla další nepříjemná nadílka. Washington ho překonal pětkrát a Canadiens odjížděli s porážkou 4:5.
"Mám pocit, že jsem klukům vůbec nepomohl získat potřebné momentum. Pořád jsme museli dotahovat. Musím být lepším spoluhráčem i brankářem. Teď mě to opravdu štve," přiznal Dobeš.
Český gólman, jenž v posledních třech startech inkasoval šestnáctkrát, odmítl hledat výmluvy. "Kluci dali čtyři góly a já jich pět pustil. Musím prostě pochytat víc střel," krčil rameny.
Dobeš má horší čísla než konkurent, kabina za ním stojí
Dobeš zatím nastoupil do čtyř utkání, z nichž vyhrál jediné. Jeho průměr 4,63 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 84,1 procenta mají daleko k ideálu.
O pozici v brankovišti navíc bojuje s Jacobem Fowlerem, který ve třech startech zaznamenal dvě vítězství, průměr 1,91 gólu a úspěšnost 90,6 procenta.
Přesto se český brankář může spolehnout na podporu spoluhráčů. Útočník Josh Anderson označil jeho výkon proti Capitals za skvělý a připomněl, že dvě inkasované branky pramenily z jeho vlastních chyb.
Podobně se vyjádřil obránce Lane Hutson. "Je to bojovník. Samozřejmě chce chytat lépe, ale my mu musíme na ledě víc pomáhat," zdůraznil dvaadvacetiletý zadák, který proti Washingtonu skóroval a v sedmi zápasech sezony nasbíral osm bodů.
Montreal má po sedmi utkáních bilanci tří vítězství a čtyř porážek. Trenér Martin St. Louis přesto vidí ve hře svého týmu pozitivní prvky a věří, že výsledky se postupně dostaví.
Na straně vítězného Washingtonu se mezitím přiblížil dalšímu klubovému milníku Alexandr Ovečkin. Připsal si 760. asistenci v kariéře a od vyrovnání rekordu Nicklase Bäckströma ho dělí už jen dvě přihrávky.