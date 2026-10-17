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Dobeš prožívá v NHL noční můru! Ve třech zápasech Canadiens inkasoval šestnáct gólů

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Jakub Dobeš zatím marně hledá formu, díky níž v minulé sezoně NHL nadchl fanoušky Montrealu. Český brankář inkasoval potřetí za sebou minimálně pět gólů a Canadiens podlehli Washingtonu Capitals 4:5. Pětadvacetiletý gólman po utkání nešetřil sebekritikou, přestože se za něj spoluhráči jednoznačně postavili.
Dobeš prožívá v NHL noční můru! Ve třech zápasech Canadiens inkasoval šestnáct gólů

Dobeš prožívá v NHL noční můru! Ve třech zápasech Canadiens inkasoval šestnáct gólů

Zdroj: Montreal Canadiens
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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