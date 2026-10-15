Dobeš chytil jen 78 procent střel a kál se před novináři. Na jaře dotáhl Montreal do konferenčního finále, teď je v krizi

Kabina v Capital One Areně byla po prohře 4:5 tichá a Dobeš nehledal výmluvy. „Pustil jsem pět gólů, kluci dali čtyři, prostě musím chytit o pár střel víc,“ řekl novinářům. Montreal přitom soupeře přestřílel 30:23 a v plném počtu měl hru pod kontrolou. Rozhodly zákroky, které má brankářská jednička zvládnout, a tentokrát je Dobeš nezvládl. Před půl rokem byl hlavní postavou jarního tažení Canadiens až do finále Východní konference. Teď poprvé od té doby musí obhájit, že mu brankoviště opravdu patří. Konkurent Jacob Fowler mezitím sbírá lepší čísla.
Večer, kdy nestačilo třicet střel
Podle oficiálního zápisu o utkání strávil Dobeš na ledě 57 minut a 14 sekund a zaznamenal 18 zákroků. Montreal přitom zápas nerozehrál špatně. Vedl 2:1, jenže 26 sekund před koncem první třetiny vyrovnal v přesilovce Ivan Mirošničenko. V čase 6:16 druhé třetiny pak Alex Tuch poslal Capitals do vedení gólem v oslabení, tedy ve chvíli, kdy měli hosté o hráče víc.
Canadiens ještě srovnali na 3:3. Ve třetí třetině ale udeřili Justin Holl a podruhé Tuch. Kapitán Nick Suzuki snížil při hře šesti proti čtyřem až 99 sekund před koncem. Speciální formace tak přímo ovlivnily tři z devíti gólů zápasu a nejvíc bolel ten Tuchův, inkasovaný při vlastní přesilovce.
Ještě ostřeji vyznívá pohled do pokročilých metrik. Podle analýzy Sportsnetu měl Montreal v pěti proti pěti 62 % střeleckých pokusů, 67 % očekávaných gólů a 13 vysoce nebezpečných šancí. Takové zápasy týmy s funkčním brankářem obvykle vyhrávají.
Sportsnet rozebral i jednotlivé góly. U Mirošničenka vyjel Dobeš příliš agresivně, Hollovu tečovanou střelu špatně přečetl a Tuchovu ránu v oslabení dostal čistě. Výmluvu na teč Dobeš sám odmítl.
Sebekritika bez vytáček
Dobešova slova po zápase nezněla jako povinná fráze pro kamery. „Mám pocit, že jsem klukům nedodal žádné momentum,“ řekl podle NHL.com/cs. „Musím být lepší jako spoluhráč, jako gólman.“ Montreal se podle něj za zápasem celý večer honil. Zakončil větou, která o jeho postavení napoví víc než statistiky: „Kdykoliv budu hrát příště, pokusím se být lepší.“
Kdykoliv. Ne v sobotu, ne v dalším zápase. Brankář, který si je jistý svým startem, takhle obvykle nemluví.
Spoluhráči ho nenechali samotného. Josh Anderson vzal na sebe oslabení i vlastní chyby. Lane Hutson, který má po sedmi zápasech osm bodů (2+6), řekl, že tým musí Dobešovi víc pomáhat. Kouč Martin St. Louis připomněl, že Montreal ví, čeho je jeho brankář schopný. Podle nás je tahle podpora upřímná, ale v NHL má své meze. Kabina může brankáře podržet slovy, starty mu ale přidělují výsledky.
Už o tři dny dřív Dobeš v rozhovoru pro NHL.com/cs přiznal, že na sebe má „nejvyšší nároky“ a respektuje rozhodnutí trenérů. Po Washingtonu tahle slova dostala konkrétní obsah.
Čísla, která nepustí
Jeden špatný večer by se dal přejít. Jenže Washington zapadá do řady, která trvá už tři Dobešovy starty. Dali jsme čísla dohromady:
|Zápas / období
|Inkasované góly / střely
|Úspěšnost
|Play off 2026, první dvě kola
|14 startů
|91,0 %
|Finále konference proti Carolině (1:4)
|5 startů, průměr 3,05
|90,3 %
|Pittsburgh 5:6 po prodloužení
|6 / 30
|80,0 %
|Carolina 4:6
|5 / 32
|84,4 %
|Washington 4:5
|5 / 23
|78,3 %
|Sezona 2026/27 celkem
|průměr 4,63
|84,1 %
Washington je tedy nejslabší ze tří slabých výkonů. Proti jaru je propad zřetelný. Sezonní úspěšnost je o 6,9 procentního bodu nižší než po prvních dvou kolech play off a o 6,2 bodu nižší než ve finále konference, kde Montreal s Carolinou prohrál, ale Dobeš sérii odchytal celou. Bilance po čtyřech startech je jedna výhra.
Jaro přitom stavělo Dobeše vysoko. Před finále konference psalo NHL.com, že dostal přednost před Fowlerem a ustál tlak dvou sedmých zápasů. Na tom kreditu dnes stojí jeho nárok na jedničku. Žádný kredit ale nevydrží věčně.
Fowler čeká na svou šanci
Druhou polovinu příběhu píše Jacob Fowler. Montreal ho 7. října povolal z AHL, když chyběla zpráva o stavu Samuela Montembeaulta. Hned další den chytal proti Nashvillu a o dva dny později dostal druhý start v řadě proti Detroitu. Tam předvedl nejlepší výkon montrealské sezony: 30 zákroků ve hře, dalších šest v nájezdech a čisté konto při výhře 1:0.
Ve třetím startu porazil Buffalo 4:3 po nájezdech. Ani prohra 2:5 s Nashvillem nevypadá tak zle, protože dva góly Predators padly do prázdné branky. Fowler má po třech startech bilanci dvou výher a jedné prohry, průměr 1,91 obdržené branky a úspěšnost 90,6 %. Ve všech třech sledovaných číslech je před Dobešem.
Podstatné je, že Dobeš u těch tří zápasů nechyběl kvůli doloženému zranění. Sportsnet píše přímo, že mu Fowler „sebral místo v brance“. Autor analýzy Eric Engels dodává, že St. Louisovi nezbývá než se k Fowlerovi vrátit, dokud se Dobeš s trenérem brankářů Marcianem nedostane zpět do rytmu.
Další zápas hraje Montreal doma s Buffalem v noci na neděli v 1:00 našeho času. Kdo bude chytat, zatím oficiálně potvrzeno není. Podle nás se nabízí Fowler a jeho start by po Washingtonu byl logickým krokem, ne trestem.
Tady je jádro celé situace. Dobeš není odepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by měl skončit v AHL nebo že by klub zpochybňoval jeho budoucnost. V sázce je něco menšího, ale pro brankáře citelnějšího: status jasné jedničky. Pokud Fowler v sobotu znovu podrží tým, z rotace se stane souboj. A ten se nevyhrává prohlášeními v kabině.
Z českého pohledu vyznívá týden kontrastně. Martin Nečas táhne útok Colorada, Tomáš Hertl sbírá body ve Vegas, mimo jiné dva góly a dvě asistence proti Seattlu. Český brankář v Montrealu mezitím prochází první skutečnou zkouškou po životní sezoně. Na debatu o pořadí reprezentačních gólmanů je brzy, ale další zápasy na lavičce by ji mohly zkomplikovat.
Ve Washingtonu se ten večer slavilo i jinak, Alex Ovečkin si připsal 760. asistenci v kariéře. Dobeš z Capital One Areny odjížděl s jedinou větou, ke které se teď musí vrátit na ledě: chytit o pár střel víc. Na jaře mu to v rozhodujících zápasech šlo. Teď to musí zvládnout znovu, dokud mu Fowler brankoviště nepřebere.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka