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Do vody na mytí oken stačí přidat běžnou věc z koupelny. Sklo pak odpuzuje kapky i prach

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Mytí oken nemusí končit jen krátkodobým leskem. Malé množství obyčejné aviváže může na skle vytvořit jemnou vrstvu, která změní jeho povrch a pomůže omezit ulpívání některých nečistot. Důležité je však nepřehnat dávkování.
Do vody na mytí oken stačí přidat běžnou věc z koupelny. Sklo pak odpuzuje kapky i prach

Do vody na mytí oken stačí přidat běžnou věc z koupelny. Sklo pak odpuzuje kapky i prach

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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