Do vody na mytí oken stačí přidat běžnou věc z koupelny. Sklo pak odpuzuje kapky i prachPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do vody na mytí oken stačí přidat běžnou věc z koupelny. Sklo pak odpuzuje kapky i prach
Ocet patří k nejčastějším domácím prostředkům používaným proti plevelu. Po postřiku mohou listy začít...
Při péči o krevní tlak nemusíme hledat drahé doplňky ani exotické superpotraviny. Kardiologové upozorňují...
Cestování autem přes Belgii se má od příštího roku změnit. Země připravuje digitální silniční známku, která...
Nechat auto na ulici přímo před vlastními vraty nebo garáží považuje řada lidí za samozřejmost. Pravidla...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →