Do ulic Plzně se vrátí vozy, které už běžně nepotkáte. Cestující ale musí počítat s jednou zvláštností

Plzeňské městské dopravní podniky připravily na středu 28. října mimořádný provoz historických vozidel městské hromadné dopravy. Cestující se budou moci svézt tramvajemi T3, autobusy Karosa i trolejbusy Škoda 14Tr, které patřily k běžnému obrazu československých měst v minulých desetiletích. Každý z těchto dopravních prostředků bude mít vlastní trasu a stanovené časy odjezdů. Nepůjde přitom o běžné spoje, ale o okružní jízdy určené především zájemcům o historii dopravy. Nástup bude možný pouze ve výchozí zastávce, kam se vozidlo po absolvování trasy opět vrátí. Mimořádné jízdy se uskuteční v rámci městských oslav výročí vzniku samostatného Československa.
Historické tramvaje vyrazí ze zastávky U Zvonu
Milovníci tramvajové dopravy se mohou těšit na legendární vozy T3, jejichž výroba začala v 60. letech minulého století. Plzeňské dopravní podniky mají ve své historické sbírce také exempláře tohoto typu z let 1974 a 1975. Sváteční tramvajová linka bude začínat v zastávce U Zvonu v Křižíkových sadech, odkud soupravy zamíří směrem k vozovně Slovany a následně se vrátí zpět. První odjezd je naplánován na 10:16, další spoje mají vyrazit v 10:36, 10:56, 11:16 a následně přibližně ve dvacetiminutových intervalech. V odpoledních hodinách se budou jednotlivé časové rozestupy mírně lišit. Poslední plánovaný odjezd ze zastávky U Zvonu připadá na 16:22.
Historické autobusy Karosa se vydají na podstatně delší okruh, který cestujícím umožní projet několik částí Plzně. Výchozím místem bude zastávka Náměstí Republiky, používaná linkou 76, naproti vyústění Dřevěné ulice. Autobusy odtud pojedou přes Františkánskou ulici, Goethovu, Americkou a Klatovskou třídu směrem do sadů Pětatřicátníků. Následně budou pokračovat Karlovarskou a Malickou ulicí přes Roudnou, kolem Velkého rybníka a ulicemi Na Sudech a Lidická. Zpáteční cesta povede přes Karlovarskou, ulici Otýlie Beníškové a Rooseveltovu zpět na náměstí Republiky. Aktuální rozpis městského obvodu počítá s odjezdy každých dvacet minut od 10:00 do 16:20.
Trolejbusy Škoda 14Tr zamíří do Doudlevec
Samostatnou trasu dostanou také historické trolejbusy Škoda 14Tr, které v Plzni připomenou podobu městské dopravy z konce minulého století. Jejich výchozím místem bude zastávka Goethova ve stejnojmenné ulici. Odtud pojedou přes Prokopovu a Doudleveckou ulici, dále Presslovou, Černickou a Cukrovarskou, odkud se vrátí zpět do centra. Druhá část okruhu povede přes Americkou a Šumavskou ulici, most Nad nádražím, ulici U Prazdroje a starý most U Jána. Následně trolejbusy projedou Anglickým nábřežím a Kopeckého sady až do výchozí zastávky. První spoj odjede v 10:10 a další budou následovat každých dvacet minut až do posledního plánovaného odjezdu v 16:10.
Cestující musí počítat se zvláštním tarifem, který se od běžné plzeňské městské dopravy liší. Jedna okružní jízda bude stát 50 korun pro každého cestujícího od 15 let, zatímco děti mladší 15 let se svezou zdarma. Připravena je rovněž rodinná jízdenka za 100 korun, kterou mohou využít dva dospělí s neomezeným počtem dětí. Podstatnou změnou bude způsob placení, protože jízdenky nebude možné pořídit prostřednictvím Plzeňské karty, Plzeňské jízdenky ani běžné platební karty. Zájemci by proto měli mít připravenou hotovost a nespoléhat na své pravidelné předplatné MHD. Vzhledem k omezené kapacitě historických vozů je navíc vhodné přijít do nástupní zastávky s dostatečným předstihem.
Zvláštní autobusová linka pojede také k zoo
Součástí mimořádného dopravního programu bude rovněž linka 76, která propojí hlavní nádraží, náměstí Republiky a zoologickou zahradu. Na rozdíl od ostatních historických okružních jízd bude v provozu nejen 28. října, ale také v sobotu 31. října. Z náměstí Republiky mají autobusy odjíždět v 10:00, 10:50 a poté každou hodinu až do 16:50. Od zoologické zahrady jsou naplánovány odjezdy v 10:30 a následně každou hodinu od 11:30 do 17:30. Jednosměrná jízdenka bude stát 60 korun a zpáteční 100 korun, přičemž jízdné se vztahuje na cestující starší tří let. Návštěvníci by si proto neměli zaměňovat cenu této linky s tarifem historických okružních jízd. Sváteční provoz doplní další program oslav republiky, který vyvrcholí v podvečer tradičním Průvodem světel a hudebně-světelným představením na náměstí Republiky.
Použité zdroje: umo3.plzen.eu, visitplzen.eu, historickejizdy.cz, plzen28rijen.eu