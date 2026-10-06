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Do týmu Specialistů míří Richard Krajčo a Vincent Navrátil. Rozhodně nečekejte vzorné policisty

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Detektivní seriál Specialisté natáčí svou dvanáctou řadu s velkými změnami v obsazení. Do týmu vyšetřovatelů nastupují Richard Krajčo a Vincent Navrátil.
Seriál Specialisté hlásí posily

Seriál Specialisté hlásí posily

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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