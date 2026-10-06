Do týmu Specialistů míří Richard Krajčo a Vincent Navrátil. Rozhodně nečekejte vzorné policisty

Natáčení dvanácté řady oblíbeného kriminálního seriálu Specialisté přináší výrazný průvan v hereckém obsazení. Do elitního vyšetřovacího týmu nastupují Richard Krajčo a Vincent Navrátil, kteří tak doplní známé tváře Martina Dejdara a Patricii Solaříkovou. Nové posily slibují velmi zajímavé zápletky, protože jejich postavy rozhodně nepatří mezi vzorné a uhlazené policisty. Výměna stráží na kriminálce
Major Strouhal se musel vyrovnat se ztrátou hned dvou klíčových opor své mordparty. Kriminálku opustili kapitáni Martin Kovář a Petr Hájek v podání herců Jiřího Hány a Vojtěcha Vodochodského. Šéf elitního oddělení ovšem poměrně rychle našel za odcházející dvojici náhradu. Zavedená sestava vyšetřovatelů tak dostává zcela novou dynamiku a televizní diváci se mohou těšit na hodně nesourodou dvojici nováčků. Své podřízené bude z pozice plukovníka Vondráčka nadále bedlivě kontrolovat David Prachař.
Návrat muže s temnou minulostí
Odborné schopnosti kapitána Libora Tomana nezpochybňuje vůbec nikdo. Major Strouhal u něj ale musí brát v potaz jeho hodně problematickou minulost, kvůli které musel zkušený detektiv před lety elitní útvar opustit. Plukovník Vondráček proto dává od samotného začátku najevo obrovskou nedůvěru v toto rozhodnutí a návrat ztraceného syna vnímá velmi kriticky.
„Hraji kapitána Libora Tomana, novou posilu týmu majora Strouhala,“ prozradil k roli Richard Krajčo pro TV Nova. „Je to policista, který se po několika letech vrací ke kriminálce, protože si prošel určitými problémy a démony, a je to pro něj nová příležitost.“ Jeho postava by podle něj měla do scénáře vnést hodně silný osobní příběh.
Drzá posila s vlastním pohledem
Zcela odlišnou energii vnese do kanceláří kapitán Adam Jelínek. Mladý detektiv oplývá dravostí, velkou empatií a silnou touhou nabourat staré vyšetřovací postupy. Nechybí mu ani velice specifický smysl pro humor. „Kupodivu hraji drzého člověka. Nevím, jak je proboha napadlo obsadit do toho zrovna mě,“ poznamenal s nadsázkou Vincent Navrátil. U mladého policisty visí ve vzduchu především otázka, zda má pro každodenní práci na těch nejtěžších případech opravdu ty správné předpoklady.
Richrad Krajčo a Vincent Navrátil, Specialisté, FOTO: Distr. TV Nova Uvítání panákem na place
Samotní herci si spolupráci v obměněné sestavě nesmírně pochvalují. Patricie Solaříková neskrývala radost, jelikož se s oběma novými kolegy zná osobně už řadu let a potkávání na place jí těší. Podobně mluví i Martin Dejdar, který si s Richardem Krajčem lidsky sedl hned od první klapky.
„A Vincent nás zase hned v prvním společném natáčecím obraze jako nováček v týmu pozval na panáka,“ popsal s úsměvem první dny na place představitel majora Strouhala. Vzápětí pobaveně dodal, že pokud si mladý kolega zachová tento přístup i nadále, rozhodně s ním nebude mít sebemenší problém. Kriminální série se na obrazovkách těší stabilně obrovské oblibě. Její předchozí jarní řada přilákala k televizorům v průměru více než milion diváků.
Předchozí série seriálu Specialisté sledujte na TV
Nova a na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).