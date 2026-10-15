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Do střední Evropy se žene vlna studeného vzduchu. Meteorologové určili datum, kdy přijde největší zlom

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Druhá polovina října může přinést výrazný zlom v počasí. Střední Evropu by měl zasáhnout příliv studeného vzduchu, který srazí teploty a zvýší pravděpodobnost nočních mrazů. Podle současných výhledů by nejchladnější období mohlo nastat v posledních říjnových dnech. Ve hře je také první sněžení mimo horské oblasti, jeho výskyt však zatím nelze spolehlivě předpovědět.
Do střední Evropy se žene vlna studeného vzduchu. Meteorologové určili datum, kdy přijde největší zlom

Do střední Evropy se žene vlna studeného vzduchu. Meteorologové určili datum, kdy přijde největší zlom

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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