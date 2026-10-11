Do Sparty mu to šéf Teplic rozmluvil, dnes by šel. Ligový střelec Divecký přežil mrtvici a ve 51 letech hraje fotbal

Bývalý teplický útočník dnes nastupuje v 1. B třídě za TJ Žitenice. Hraje s operovaným srdcem a deníku Sport řekl, že funguje bez omezení jako zamlada. Výjimkou je jedno oko, na které vidí hůř. Leckterý bývalý ligový hráč jeho ročníku je rád, když si bez potíží zaváže tkaničky.
Čtrnáct dní v německé nemocnici a díra, kterou dlouho nikdo nenašel
Srdeční mrtvice ho postihla před čtyřmi lety, zčistajasna a bez předchozích obtíží. Žil tehdy v Německu, kde se po skončení kariéry začal živit jako elektrikář. V tamní nemocnici strávil čtrnáct dní.
Lékaři dlouho nedokázali určit, co mrtvici způsobilo. Odpověď přinesla až kamerová sonda, která ukázala díru v srdci. Divecký pak podstoupil operaci v pražském Motole a ta dopadla úspěšně.
Ve svých 51 letech proto může dál běhat po hřišti v krajské soutěži, což se po takové diagnóze nedalo předem čekat. Jediným trvalým následkem, o kterém mluví, je zhoršený zrak na jednom oku.
Proč Hrdlička tři hodiny držel útočníka mimo Letnou?
V dobách největší slávy Teplic tvořil útok s Pavlem Verbířem a patřil mezi klubové ikony. O takového hráče se zákonitě zajímala i jiná mužstva, mezi nimi pražská Sparta.
Tehdejší šéf Teplic František Hrdlička ale o jeho odchodu nechtěl ani slyšet. Podle Diveckého ho tři hodiny přemlouval, ať zůstane. Hlavním argumentem byla dvojice Lokvenc a Siegl, která tehdy hrála ve Spartě v útoku: nový útočník by se podle Hrdličky na zápasy díval z lavičky. Divecký se nechal přesvědčit a zůstal. Kdyby dnes mohl vrátit čas, na Letnou by odešel.
Půl roku v Koreji ukončila jazyková bariéra v kabině
Celé to přemlouvání udrželo Diveckého v Teplicích jen o jeden rok déle. Pak ze Stínadel stejně odešel, a to do nečekané destinace. Korejský klub Chunnam Dragons si ho vyhlédl na soustředění na Kypru a nabídl smlouvu, která byla velmi výhodná pro něj i pro Teplice. Divecký ji podepsal.
Za půl roku byl zpátky. Prostředí i místní lidi chválil, zato v kabině se nedomluvil, protože většina spoluhráčů neuměla anglicky. Deníku Sport řekl, že si tam připadal ztracený. Dnes připouští, že měl angažmá dát víc času.
Kde všude hrál, než kariéru v Polsku uzavřel se 45 góly?
Po návratu z Asie zamířil do Liberce, který bral jako mezistanici před návratem do Teplic. Pak začal kluby střídat jeden za druhým. Oblékl dres Mladé Boleslavi, polského Pogoni Štětín, Příbrami a Bohemians Praha.
Šest klubů ve dvou zemích ukazuje, že po Koreji už nikde nezakotvil na delší dobu. Poslední zastávkou bylo znovu Polsko, kde v dresu Jagiellonie Białystok profesionální kariéru ukončil. Za celou kariéru nastřílel 45 ligových gólů.