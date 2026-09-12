Do předsíní se vrací nábytek z 80. let. Pojme víc oblečení než moderní skříně na zakázku a stojí zlomek jejich ceny

Dnes se prodávají za stovky až nízké tisíce korun, mnohé majitelé nabízejí zdarma za odvoz. Náš redakční průřez osmi pevně naceněných inzerátů na Bazoši ukazuje medián 1 500 Kč a průměr kolem 2 500 Kč. Mezitím veřejné vzorové kalkulace českých truhlářů startují u malé vestavěné skříně na 25 257 Kč a u větších sestav šplhají přes 41 tisíc i ke 111 tisícům korun. Právě ten propastný cenový rozdíl dělá ze staré sektorové stěny překvapivě silného kandidáta na předsíňový úložný blok.
Proč právě předsíň volá po stěně od podlahy ke stropu
Tři ze čtyř Čechů pravidelně bojují s nepořádkem nebo přeplněnou domácností, tak zní závěr průzkumu, který IKEA Česko zveřejnila v červenci 2026. A předsíň je přesně to místo, kde se tlak na organizaci projeví nejdříve. Kabáty, boty, tašky, sportovní vybavení, sezonní doplňky: všechno musí mít své místo, jinak se vstupní chodba promění v chaotický sklad.
IKEA ve svých návodech pro malé prostory výslovně doporučuje využívat stěny od podlahy ke stropu. Logika je prostá: každý centimetr výšky, který zůstane prázdný, je promarněná kapacita. A přesně tohle sektorové stěny z osmdesátých let umějí. Sestava široká tři metry, hluboká 43 centimetrů a vysoká 220 centimetrů nabídne hrubý obestavěný objem přibližně 2,84 kubického metru. Pro srovnání: vzorová vestavěná skříň o rozměrech 200 × 50 × 255 centimetrů z kalkulace firmy Amonit vychází na zhruba 2,55 kubíku. Stará stěna tak při širší sestavě pojme víc složeného oblečení, bot, tašek i sezonního textilu, a to za zlomek investice.
Kolik ušetříte: redakční přepočet bazarových cen versus zakázková výroba
Čísla mluví jasně. Medián 1 500 Kč za bazarovou stěnu odpovídá necelým šesti procentům nejlevnější dohledané zakázkové skříně za 25 257 Kč. Průměrná cena 2 519 Kč představuje asi šest procent střední kalkulace za 41 838 Kč, a pouhá 2,3 procenta u rozsáhlejší realizace za 111 309 Kč. Rozdíl tak činí zhruba 23 až 109 tisíc korun. I když připočtete dopravu, drobnou renovaci a nové kování, zůstáváte hluboko pod hranicí deseti tisíc.
Na Sbazaru se retro obývací stěny pohybují od pěti set do tří tisíc korun, vedle toho se objevují kusy zcela zdarma. Kdo hledá konkrétní představu: typická nabídka zahrnuje horní úložné skříně, prosklené vitríny, otevřené police, spodní skříňky se dvířky a zásuvkový díl, vše v zachovalém funkčním stavu s lesklým dřevodekorem typickým pro tehdejší výrobu.
Důležité rozlišení: existuje i sběratelský segment. Na Aukru se objevují retro stěny za 50 000 Kč i výše. Tam už nejde o levné úložné řešení, nýbrž o designový artefakt. Pro předsíňový projekt hledejte funkční kusy, nikoliv raritní solitéry.
Jak starou stěnu proměnit v moderní předsíňový blok
Surový kus z bazaru potřebuje péči, ale postup zvládne i amatérský kutil. OBI ve svém návodu na renovaci nábytku doporučuje začít kontrolou stability spojů a novým slepením uvolněných částí. Následuje oprava dýhy, odstranění starého laku, důkladné přebroušení a nový nátěr nebo lazura v jednotném odstínu.
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Redakční tip: velkou obývákovou sestavu rozdělte na menší bloky. Do předsíně nemusíte přesunout celou stěnu, stačí kombinace dvou nebo tří modulů, které pokryjí potřebnou šířku. Omezte vitrínové části s prosklenými dvířky, sjednoťte barevnost a pracujte s čistším rytmem polic. Výsledek pak vizuálně připomíná spíš současný modulární systém než osmdesátkový relikt.
Praktická poznámka k hloubce: většina retro stěn pracuje s 39 až 43 centimetry. Pro klasické věšení kabátů na ramínka potřebujete minimálně 58 centimetrů; IKEA u systému PAX uvádí tuto hodnotu jako standardní hlubší variantu. Mělčí stěna proto skvěle poslouží na police s botami, složeným oblečením, kabelkami a sezonní doplňky. Pro věšení kabátů přidejte do sestavy jeden hlubší modul nebo samostatný věšákový díl.
Vintage úložný nábytek drží v trendech i pro rok 2026
Kdo se obává, že jde o pouhou nostalgickou vlnu, může nahlédnout do dat platformy Houzz. Její trendová zpráva z května 2025 zaznamenala rostoucí zájem o vintage styl, částečně motivovaný cenovými a dodavatelskými tlaky na trhu s novým nábytkem. Následný report pro rok 2026 trend potvrzuje a rozšiřuje o motivy dlouhé životnosti, secondhandu a skrytého úložného prostoru. Vitríny, kredence a tradičněji působící úložné kusy se vracejí do současných interiérů, a sektorová stěna do tohoto proudu přirozeně zapadá.
Současné modulární systémy přitom pracují s totožnou logikou skládání. IKEA ELVARLI nabízí nastavitelnou výšku 222 až 350 centimetrů, šatní tyče a kotvení ke stropu. XXXLutz prodává šatní systém Unit s korpusy o výšce 210 a 242 centimetrů a možností průběžného rozšiřování. Rozdíl oproti bazarové stěně? Čistší design, lehčí materiály, a řádově vyšší cena.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha