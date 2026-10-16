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Do mrkvového salátu jsem přidala tuto 1 surovinu navíc a výsledek byl naprosto luxusní – škoda, že mě to nenapadlo dřív

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Jemný krabí salát s vejcem a mrkví je hotový během pár minut. Hodí se jako rychlá svačina, pomazánka na pečivo i jednoduché pohoštění.
Do mrkvového salátu jsem přidala tuto 1 surovinu navíc a výsledek byl naprosto luxusní – škoda, že mě to nenapadlo dřív

Do mrkvového salátu jsem přidala tuto 1 surovinu navíc a výsledek byl naprosto luxusní – škoda, že mě to nenapadlo dřív

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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