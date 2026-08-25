Do módy se vrací sandály, které nosily naše babičky. Mladé ženy nechápou, jak snadno jim uberou i 5 kg na lýtkách

V botnících po babičkách roky ležel pár bot, kterému se všichni smáli. Letos po něm sahají i ženy o padesát let mladší. Jeden důvod je pohodlí. Ten druhý poznáte teprve v zrcadle. Sandály z babiččina botníku hlásí návrat
Léto 2026 patří obuvi, kterou móda dlouho odsouvala do kategorie praktické a nemoderní. Silnější pásky, přezky, pevný základ a korek přestaly být handicapem a staly se poznávacím znamením celého trendu.
Nejznámějším zástupcem jsou německé Wörishofer. Vyrábějí se v lázeňském městě Bad Wörishofen už od čtyřicátých let minulého století a nejtypičtější model má korkový klínek v podrážce. Vedle nich se vracejí dřeváky a nazouváky, kterým se s nadsázkou přezdívá babičkovské pantofle.
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Skutečná kila samozřejmě žádná bota nesundá. Mění se jen čára, kterou přes nohu nakreslí, a s ní i proporce, které v zrcadle vidíte.
Foto: Freepik.com Za vším je jedna vodorovná čára
Sandál, který se zapíná páskem kolem kotníku, vede přes nohu výraznou vodorovnou linii. Pohled se o ni zarazí a noha se v něm rozpadne na dvě kratší části. Pásek navíc sedí přesně tam, kde chodidlo přechází do lýtka.
Čím je řemínek širší a čím víc se barevně liší od pokožky, tím je efekt silnější. Podobně nemilosrdné bývá šněrování, které se vine vysoko po lýtku, protože linii rozseká ještě několikrát.
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Retro sandály tohle úskalí obcházejí. Drží na noze pásky přes nárt, zatímco kotník nechávají volný, takže noha působí souvisle od kolena až ke špičkám prstů.
Foto: Freepik.com Klínek udělá víc než jehlový podpatek
Vysoký úzký podpatek nutí lýtkový sval pracovat naplno. Sval se napne, zvětší a přesně o to, co jste chtěly potlačit, se noha opticky rozšíří. Masivní platforma zase přidá objem celé spodní části postavy.
Nejlépe vychází klínek s plynulou linií nebo nižší široký podpatek. Postavu lehce vytáhne, lýtko nezatíží a vydržíte v něm celý den na nohou. Korkový klínek starých dobrých babičkovských sandálů spadá do téhle kategorie úplně přesně.
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Odstín boty rozhoduje víc, než by kdo čekal. Když se blíží barvě vaší pokožky, přechod mezi nohou a botou téměř zmizí a celá noha se protáhne. Béžová, karamelová, krémová nebo přírodní neobarvená kůže tuhle práci zvládají skvěle, výrazně kontrastní bota naopak nohu na první pohled rozdělí.
Poslední kousek skládačky je přední část boty. Kulaté a hodně široké špičky působí těžkopádně, jemně zúžený tvar siluetu naopak protáhne.
Než vyrazíte nakupovat, otevřete vlastní skříň. Kožené sandály, které tam po mamince nebo babičce léta leží, mohou k jednoduchým letním šatům vypadat úplně jinak než před dvaceti lety. U dlouho odloženého páru se jen vyplatí prohlédnout, jestli drží podrážka, přezky a lepené spoje.
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