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Do módy se vrací sandály, které nosily naše babičky. Mladé ženy nechápou, jak snadno jim uberou i 5 kg na lýtkách

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V botnících po babičkách roky ležel pár bot, kterému se všichni smáli. Letos po něm sahají i ženy o padesát let mladší. Jeden důvod je pohodlí. Ten druhý poznáte teprve v zrcadle.
Do módy se vrací sandály, které nosily naše babičky. Mladé ženy nechápou, jak snadno jim uberou i 5 kg na lýtkách

Do módy se vrací sandály, které nosily naše babičky. Mladé ženy nechápou, jak snadno jim uberou i 5 kg na lýtkách

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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