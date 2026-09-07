Do kuřecích závitků jsem poprvé zkusila dát tuto špenátovou náplň a rodina si u obědu jen mlaskala blahem – rychlé a výborné

Tyto plněné kuřecí závitky se špenátem a sýrem jsou dokonalým důkazem toho, jak snadno lze ze zdánlivě obyčejného drůbežího masa vytvořit kulinářský skvost. Na talíři vypadají elegantně a nenápadně, ale stačí jediný zářez nožem a odhalí se bohatá, jemně roztečená krémová náplň. Spojení svěžího zeleného špenátu, táhnoucí se mozzarelly a jemného smetanového sýra dodá libovému kuřecímu masu neuvěřitelnou šťavnatost.
Plněné masové rolky mají v evropské gastronomii dlouhou a pohnutou historii. Od francouzských roulades až po italské involtini šlo odjakživa o prověřený kuchařský trik, jak udržet sušší druhy masa krásně vláčné po celou dobu pečení. Kombinace listového špenátu se sýrem a česnekem vychází ze stedomořské tradice, kde tyto ingredience tvoří nerozlučnou trojici. Krémový sýr se sýrem mozzarella vytvoří uvnitř závitku neprostupnou bariéru, která v mase uzamkne veškerou přirozenou šťávu. Výsledkem je křehký plátek prolnutý bylinkovou vůní oregana a česneku, který rozhodně nebude vysušený.
Největší předností tohoto pokrmu je jeho absolutní univerzálnost a nádherný vizuální efekt při servírování. Závitky nakrájené na šikmé plátky odhalí barevnou mozajku, která okamžitě přitáhne pozornost u rodinného stolu i při sváteční večeři. Krátké zapékání pod alobalem zaručí dokonalé propečení a následné odhalení dodá povrchu zlatavý nádech. Pokrm chutná fantasticky s nadýchanou bramborovou kaší, pečenými americkými brambory i lehkým zeleninovým salátem.
S náplní si navíc můžete hravě experimentovat podle vlastní chuti. Pokud máte rádi výraznější tóny, zkuste část mozzarelly nahradit pikantní gorgonzolou, rozdrobenou fetou nebo strouhaným parmazánem. Pro ještě bohatší chuťový profil se do špenátového základu báječně hodí přimíchat trocha nasekaných sušených rajčat nebo dokřupava rozpečené anglické slaniny. A jestli chcete závitky učinit ještě šťavnatějšími, můžete celé rolky před pečením obalit v plátcích jemné sušené šunky.
Kuřecí prsa očistěte, osušte a podélně rozřízněte tak, aby vznikly tenčí plátky. Každý plátek lehce rozklepejte přes potravinářskou fólii, aby se maso neprotrhlo. Z obou stran ho ochuťte solí, sladkou paprikou a černým pepřem.
Špenát krátce spařte vroucí vodou, potom ho dobře sceďte a vymačkejte z něj přebytečnou vodu. Dejte ho do mísy a přidejte nastrouhanou mozzarellu, smetanový sýr, oregano, sladkou papriku, sušený česnek, sůl a pepř. Vše promíchejte, až vznikne hustá a krémová náplň.
Na každý plátek kuřecího masa naneste 1–2 lžíce náplně a rozetřete ji tak, aby zůstal volný okraj. Maso pevně zarolujte a zajistěte párátky, aby náplň při pečení nevytékala. Připravené závitky skládejte vedle sebe do lehce vymazané zapékací misky.
Zapékací misku přikryjte alobalem a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Závitky pečte 20 minut, potom alobal odstraňte a pečte dalších 10 minut, aby povrch lehce zezlátl. Po vytažení je nechte několik minut odpočinout, potom odstraňte párátka a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová