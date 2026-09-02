Do kin míří film Sex a smrt v kempu Miasma Jane Schoenbrun, smyslný a lynchovský žánrový crossover oceněný v Cannes

Smyslný a lynchovský. Takový je nový film Jane Schoenbrun s názvem Sex a smrt v kempu Miasma, který vstupuje 3. září do českých kin. V sexy hororové komedii, žánrově fluidním crossoveru, dostane za úkol mladá režisérka Kris (Emmy oceněná Hannah Einbinder) vzkřísit vyhaslou hororovou sérii Kemp Miasma pro novou generaci diváků. Za inspirací vyráží na lokaci původního letního kempu, kde v ústraní žije herecká hvězda originální série Billy Presley v podání slavné a uhrančivé Gillian Anderson. Profesní fascinace a kreativní posedlost obou žen postupně přerostou v elektrizující přitažlivost a intenzivní vztah. Zatímco se stírají hranice mezi realitou, filmem a snem, na dně jezera se probouzí dřímající zlo. Snímek oceněný v Cannes uvede do kin distribuční společnost Bionaut Zero Gravity. Sex a smrt v kempu Miasma je dosud nejosobnějším a zároveň divácky nejvděčnějším filmovým dílem Jane Schoenbrun. Vzdává hold opovrhovaným béčkovým žánrům, ale vnáší do něj prvek zvídavosti a hravosti. Do světa kempu Miasma diváky vtáhne hned úvodní titulková sekvence podbarvená snovým syntetizátorovým coverem songu Nightswimming od R.E.M. v podání zpěvačky Okay Kaya. Mladá filmařka Kris v podání Hannah Einbinder dostane za úkol zrežírovat restart fiktivní populární slasherové franšízy Camp Miasma inspirované horory z 80. let. V rámci rešerše se vydává za přeživší hrdinkou z původního filmu Billy, která žije samotářsky a excentricky na místě onoho bývalého kempu Miasma, nyní kempu Tivoli. Pár metrů před cílem na opuštěné lesní cestě Kris se svým autem zapadne do hlubokého sněhu a začne její filmařské dobrodružství. Setkání Kris a Billy vyústí v nečekané pouto, které Kris vede k psychické i fyzické katarzi. Sex a smrt v kempu Miasma je poctou dílům jako například Pátek třináctého či Psycho a zároveň netradičním zkoumáním touhy, rozkoše a genderu v žánrové kinematografii. Na letošním festivalu v Cannes se stal snímek hlavním vítězem ceny Queer Palm. Hvězda seriálu Akta X Gillian Anderson se představuje v roli, jak ji diváci doposud neznají. Její kdysi slavná stárnoucí herečka Billy odkazuje na klasickou hollywoodskou eleganci, což ve snímku podtrhují extravagantní kostýmy inspirované stylem Blanche DuBois z Tramvaje do stanice touha či britskou značkou Biba a k tomu ručně malovaná pozadí ve stylu melodramat Douglase Sirka. Film vyniká unikátní atmosférou a výrazným vizuálním pojetím. Jeho klíčovým prvkem je mimo jiné hudební sekvence natočená na jeden nepřerušený záběr z pohledu tajemné postavy, v kempu známé jako Malá Smrt (Jack Haven) podbarvená songem A Long December od kapely Counting Crows. Také natáčení zimních scén s hlubokým umělým sněhem uprostřed léta na ostrově Vancouver Island představovalo obrovskou produkční výzvu, textura sněhu měla záměrně evokovat styl známé americké arkádové videohry Donkey Kong. Celková nespoutanost filmu se vizuálně odráží v neustálé přítomnosti barevných sladkostí na plátně – v záběrech se objevují bonbóny Skittles, gumoví medvídci nebo kyselé želé Sour Patch Kids. Jane Schoenbrun jsou přesvědčeni, že jde o jejich dosud nejoptimističtější dílo. „Je to film o hře a hravosti,“ říkají Schoenbrun. A dodávají: „Během prvních deseti minut vidíte hlavní hrdinku Kris v pyžamu v posteli, jak kouká na horor a jí rozinky v čokoládě namíchané přímo do popcornu. To jsem já a říkám vám: Přijďte do kina s touto náladou, jako to dělám já. Takto vypadá většina mých večerů v týdnu, když mám štěstí a žiji svůj život, jak nejlépe umím. Zhasněme světla a vydejme se na cestu, která bude svým způsobem špatná i dobrá zároveň, stejně jako umění, které miluji.“ Tvůrci vyzdvihují nejen souhru a chemii mezi ústřední hereckou dvojicí, ale i mezi herci v dalších rolích vytvářející živou filmovou „komunitu“. Producentka Dede Gardner dlouhodobě spolupracující s Jane Schoenbrun dodává: „Cítili jsme se poctěni, že jsme našli právě Hannah Einbinder a Gillian Anderson. Je až šílené sledovat, jak skvěle spolu na plátně fungují. To platí i o Evě Victor (Sorry, Baby), Dylanovi Bakerovi (Happiness), Zachu Cherrym (Severance) a Sarah Sherman (Saturday Night Live). Stejně jako o Jacku Havenovi v roli Malé Smrti, duchovní transformaci klasického trans slasherového zabijáka.“
Zdroj: Tisková zpráva