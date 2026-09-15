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Do Karlových Varů míří unikátní tour. První pomoc si vyzkoušíte ve virtuální realitě

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Zachránit člověka v ohrožení života umí z laické veřejnosti jen zlomek lidí. Právě proto přijíždí do Karlovarského kraje celorepubliková #MocPomoc Tour, která má praktický…
resuscitace, masáž srdce, zástava, první pomoc, infarkt

resuscitace, masáž srdce, zástava, první pomoc, infarkt

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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