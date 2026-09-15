Do Karlových Varů míří unikátní tour. První pomoc si vyzkoušíte ve virtuální realitě

Do Karlových Varů míří unikátní tour. První pomoc si vyzkoušíte ve virtuální realitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
resuscitace, masáž srdce, zástava, první pomoc, infarkt
Ve Svatovítské katedrále se v pondělí 14. září 2026 sešlo po roce znovu sedm klíčníků, aby slavnostně...
Úterý 22. září bude pro cestující veřejnou dopravou v Ústeckém kraji výjimečné. Doprava Ústeckého kraje se...
Tradiční závod na Petřínskou rozhlednu si v neděli 13. září přišlo vyzkoušet rekordních 143 amatérských...
Krajská organizace zodpovědná za propagaci turistiky ve Zlínském kraji dostane nové jméno. Centrála...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →