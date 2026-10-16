Do dneška z ní kdejaká šedesátnice pije čaj. Sběratelé za ní platí 2 500 Kč minimálně

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Kdo by si nepamatoval prázdniny u babičky? Vůně kávy, bublání vody v konvici a v příborníku nenápadné nádobí s jemným modrým vzorem na bílém podkladu. Možná ho máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo zabalené v novinách z roku 1985. Tehdy stálo pár korun československých a nikoho nenapadlo, že se z něj jednou stane lovná zvěř sběratelů. Dnes se za jediný kousek platí i přes deset tisíc korun. Pro znalce je tento dekor malý svatý grál české kuchyně. Říká se mu Modré třešně.
Kouzlo kredence: modré třešně, které dobyly domácnosti
Dlouhé desítky let zdobily čajové a kávové konvice, dózy na mouku či nástěnné mlýnky české kuchyně. Nebyl to všudypřítomný cibulák, ale elegantnější a poetičtější motiv. Podglazurová stínovaná podmalba v několika odstínech modré spojuje secesní jemnost s nastupujícím duchem Art Deco. Každý doušek čaje z takové konvice dýchal atmosférou prvorepublikové pohody a poctivého řemesla. Mnoho z nás si takovou konvici pamatuje z dětství: stála na kredenci, smělo se na ni sáhnout jen o svátcích a při mytí se držela oběma rukama.
Sláva z Bystřice u Teplic: jak vznikl sběratelský fenomén
Tenhle skvost nevznikl náhodou. Jeho kolébkou byla porcelánka Krautzberger, Mayer & Purkert GmbH v Bystřici u Teplic. Zakladatel Alois Krautzberger odkoupil roku 1911 původní továrnu Bernarda Blocha a vdechl výrobě nový život. V meziválečném období se teplický region stal skutečnou velmocí porcelánu a vzor s modrými třešněmi patřil k nejoblíbenějším. Provoz podniku sice ukončila druhá světová válka, ale odkaz teplických mistrů žije v domácnostech i v srdcích sběratelů dodnes.
Detektivka na dně konvice: jak poznat originál
Máte doma po předcích podobný kousek? Než ho odnesete do bazaru, otočte ho a prozkoumejte spodní stranu. Klíč k pokladu se skrývá v podglazurním značení. Hledejte nápisy jako Krautzberger Teplitz nebo Krautz & Berger Teplitz, monogram KMP či trojúhelníkovou značku s motivem třešniček. Pozor ale na novodobé užitkové vzory, které vyrábějí i dnešní značky, třeba Thun nebo Český porcelán. Jejich hodnota je jen běžně bazarová. Že u originálů jde o opravdovou sběratelskou mánii, potvrzuje analytik ze specializovaného portálu Arecenze: „Nástěnný porcelánový mlýnek od renomovaného výrobce Krautzberger Teplitz s vyhledávaným vzorem ‚modré třešně‘ rozpoutal na aukčním portálu sběratelské šílenství a po 11 příhozech se jeho cena vyšplhala na úctyhodných 11 101 Kč.“
Poklad s cenou v tisících: jak s ním naložit
V dobách první republiky šlo o běžně dostupný užitkový porcelán. Dnes je z něj hodnotná záležitost. Samotná konvice v dobrém stavu se na aukcích snadno prodá za 2 000 až 2 500 Kč. Ucelené servisy, dózy nebo nástěnné mlýnky se vyšplhají i přes 11 000 Kč. Podle prodaných aukcí na Aukru o ně sběratelé stojí. Radu k prodeji dává i odborník na portálu Sběratel.com: „Značení Krautzberger, Mayer & Purkert, Bystřice u Teplic je meziválečné období. Tento výrobce dělal velmi vyhledávaný dekor ‚modré třešně‘. Pokud máte doma jednotlivé kousky po babičce, doporučuji prodávat po částech na aukcích, sběratelé po tom jdou.“ Prohledejte tedy půdu, chalupu i babiččin příborník. Možná tam leží zapomenutý poklad. A vy, pamatujete si ten modrý dekor z dětství?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská