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Do českých lesů přibyla vynikající houba z Ameriky: Lidé si odnáší plné košíky a poznáte ji velmi snadno

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Do českých lesů tiše dorazil nový host – hřib štíhlotřenný, houba původem z východního pobřeží USA. Polští houbaři ji znají pod přezdívkou Američan a sbírají ji s nadšením. Ti, kteří ji ochutnali, popisují její chuť jako jemně nakyslou, skoro ovocnou – a dužina zůstává křupavá i po uvaření. V Česku ji zatím zaznamenali hlavně v Lužických horách, ale zdá se, že se tu rychle zabydluje.
Fotografie hřibu štíhlotřenného

Fotografie hřibu štíhlotřenného

Zdroj: Foto: Katarzyna Obuchowská / Creative Commons / Attribution 3.0, Americká houba dobývá české lesy: Kdo ji jednou ochutnal, chce ji znovu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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