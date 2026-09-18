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Do Česka vtrhl nový silný diskont s potravinami a válcuje cenami Lidl, Penny i Tesco na celé čáře

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Nakupování v prostředí, které připomíná spíš sklad než obchod. Zboží na paletách, minimum personálu a ceny, kterým tradiční řetězce nedokážou konkurovat. Právě takový koncept přináší do Česka síť Mere.
Do Česka vtrhl nový silný diskont s potravinami a válcuje cenami Lidl, Penny i Tesco na celé čáře

Do Česka vtrhl nový silný diskont s potravinami a válcuje cenami Lidl, Penny i Tesco na celé čáře

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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