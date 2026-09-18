Do Česka vtrhl nový silný diskont s potravinami a válcuje cenami Lidl, Penny i Tesco na celé čáře

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Představte si, že vcházíte do prodejny, kde nenajdete lesklé regály ani pečlivě nasvícenou zeleninu. Místo toho vás uvítají kartony naskládané na paletách a atmosféra, která spíš než supermarket připomíná velkoobchodní sklad. Přesně takhle vypadá nákup v ruském diskontu Mere, který se nyní chystá rozšířit svou síť o další pobočku – tentokrát v Karviné.
Pro Moravskoslezský kraj to nebude úplná premiéra. Řetězec už provozuje prodejny v Českém Těšíně a od června letošního roku také v Bašce u Frýdku-Místku. Aktuálně probíhá nábor zaměstnanců na klíčové pozice, včetně zástupce vedoucího prodejny, což signalizuje, že otevření je na spadnutí.
Od ambiciózních plánů k realitě: Jak se Mere dostalo do Česka
První prodejnu na našem území otevřel tento diskont v roce 2021. Původní vize hovořila o vybudování až padesáti poboček po celé republice. Realita však dopadla jinak – po pěti letech provozu jich funguje dvanáct. Najdete je v Mostě, Ústí nad Labem, Příbrami, Písku, Karlových Varech, Plzni, Jihlavě, Varnsdorfu, Olomouci, Bruntále a dalších městech.
Co stálo za výrazným zpomalením expanze? Především ruská invaze na Ukrajinu a následné komplikace. Koncem července 2026 Finanční analytický úřad dokonce zmrazil podíly ruských majitelů – manželů Šnajdrových – v české provozní společnosti Torgretail CZ. Prodejny sice nadále fungují, ale čelí vážným právním překážkám.
Ještě dramatičtější situace nastala na Slovensku, kde řetězec v srpnu 2026 ze dne na den zavřel všechny tři pobočky. Přesto se zdá, že v Česku firma nepřestává růst – kromě Karviné připravuje otevření také v Hradci Králové, kde už běží inzerce pracovních pozic.
Proč jsou ceny tak nízké? Odhalení strategie úspor
Klíčem k razantně nízkým cenám je radikální škrtání všech nákladů, které tradiční supermarkety považují za samozřejmost. Žádné designové úpravy interiéru, žádné marketingové kampaně v televizi ani letáky do schránek. Mere vsadilo na princip, že zákazník přijde sám – přiláká ho prostě a jednoduše cena.
Zboží leží přímo v kartonech nebo na paletách, což šetří čas i peníze za vykládku a aranžování. Personál je omezen na minimum, jeho úkolem je hlavně doplňovat sortiment a obsluhovat pokladny. Komfort? Ten tady nehledejte. Výměnou ale dostanete položky, které jinde za takovou cenu nekoupíte.
V nabídce dominují trvanlivé potraviny – těstoviny, konzervy, koření, mražené maso a ryby. V minulosti se objevilo máslo pod dvacet korun nebo zmrzliny za šest korun, což jsou částky, které běžné diskonty nedokážou nabídnout ani během slevových akcí. Právě tyto šokující cenovky přitahují zákazníky, kteří musí počítat každou korunu.
Kdo na tom tratí a kdo vydělává?
Zavedené řetězce jako Lidl, Penny Market, Tesco nebo Albert mají stabilní zákaznickou základnu, která oceňuje široký sortiment čerstvých potravin, pečiva a známých značek. Mere jim v tomto směru konkurovat nemůže ani nechce – jeho nabídka je úzká a specifická.
Přesto existuje segment nakupujících, pro které je rozhodující pouze konečná částka na účtence. A právě tady může tento ruský diskont ukousnout kus trhu. Rodiny s nízkými příjmy, studenti nebo senioři – ti všichni mohou upřednostnit úsporu před pohodlím a přejít ke konkurenci, která jim nabídne základní potraviny za zlomek běžné ceny.
Otázkou zůstává, jak dlouho vydrží tento model fungovat v prostředí, kde čelí nejen ekonomickým tlakům, ale i politickým komplikacím spojeným s původem majitelů. Karvinská prodejna brzy ukáže, zda spartánský přístup obstojí i v dalším průmyslovém regionu – a jestli dokáže přilákat dost zákazníků ochotných obětovat komfort za peníze zpátky do peněženky.
Zdroje článku: idnes.cz, hrot24.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová