Do budějovické politiky míří kovboj i trampové. Někteří kandidují už podeváté

Kovboj i vyšívačka
Na kandidátce koalice PRO BUDĚJCE, kterou tvoří KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS a Stačilo!, najdeme například šestapadesátiletého Michala Valeše. Ten je uveden jako podnikatel, rybář a motorkář. Za stejnou koalici kandiduje také pětačtyřicetiletá Anna Pavlišová, která se jako živnostnice věnuje vyšívání. Do budějovického zastupitelstva kandiduje už popáté.
Na kandidátce Pirátů a Budějčáků s podporou Zelených zase najdeme dva české trampy. Třicetiletý František Nuc je topenář a český tramp, dvaatřicetiletý Jakub Heyduk pracuje jako programátor, uveden je rovněž jako umělec na volné noze a druhý z trampů. Oba kandidují podruhé.
Jejich stranickým kolegou je dvaatřicetiletý Adam Vanderka, který je vysokoškolským pedagogem. Do kolonky povolání či zájmů si přitom nechal zapsat také poněkud netradiční označení – kovboj.
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Průvodce v Krumlově i nemocniční kaplan
Zajímavé profese najdeme také na kandidátce Občanů pro Budějovice a Starostů. Za tuto kandidátku se zapsal osmnáctiletý Albert Kovář, který je studentem, průvodcem na Krumlovském zámku a dobrovolníkem Evropského hlavního města kultury 2028.
Neméně zajímavou profesi má osmačtyřicetiletý Ondřej Doskočil. Vysokoškolský učitel a odborník na zdravotnickou etiku zároveň působí jako nemocniční kaplan. O mandát se uchází už potřetí.
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Za Motoristy a Svobodné kandiduje například osmačtyřicetiletý Tomáš Hospodářský, majitel pražírny kávy. Katarína Pradeniaková je zase majitelka kosmetického salonu.
Zajímavé povolání najdeme i u kandidátů SPD. Šedesátiletá Hana Doležalová je cukrářka, třiašedesátiletá Dana Kadlecová pracuje jako aranžérka a čtyřiasedmdesátiletý Milan Pechač je podle kandidátky jak tlumočník, tak elektromontér.
Kandidují už poosmé i podeváté
Na budějovických kandidátkách se ale najdou i lidé, kteří mají za sebou mimořádně dlouhou sérii kandidatur. Za Naše Česko kandiduje sedmasedmdesátiletý Jan Zahradník, důchodce a emeritní hejtman. Do komunálních voleb se vydává už poosmé. Svou první kandidaturu absolvoval v roce 1998. Poosmé kandiduje za Naše Česko také dvaapadesátiletý Jan Pešek, který je na kandidátce uveden jako manažer.
Údaje o kandidátech vycházejí z interaktivní mapy pro komunální volby, které připravil server iROZHLAS.cz.
Ještě o jednu kandidaturu více má za sebou šestasedmdesátiletý konzultant a poradce Jaromír Talíř, který se zapsal za Společně pro Budějovice, tedy kandidátku lidovců a TOP 09. Svou první kandidaturu absolvoval v roce 1994.
Od osmnáctiletých po šestaosmdesátiletého
Na kandidátkách nechybí ani výrazný věkový rozdíl. Nejmladší kandidáti mají právě osmnáct let. Za Motoristy a Svobodné kandiduje osmnáctiletý Marek Gruber, student. Stejně starý je také Hugo Tůma, který kandiduje za Piráty a Budějčáky s podporou Zelených.
Osmnáctiletého kandidáta mají také Občané pro Budějovice a Starostové. Je jím již zmíněný průvodce na zámku Albert Kovář. Za stejnou kandidátku kandiduje také osmnáctiletý Petr Mík, student gymnázia a kurýr. Za Naše Česko se o mandát uchází osmnáctiletý Dan Lavrinčik, student gymnázia.
Na opačném konci věkového spektra v těchto volbách je šestaosmdesátiletý Bohuslav Cháb, který kandiduje za ANO 2011 a je emeritním ředitelem gymnázia.
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