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Do budějovické politiky míří kovboj i trampové. Někteří kandidují už podeváté

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Kandidátky do letošních komunálních voleb v Budějcích nabídnou vedle známých jmen také několik zajímavých osobností. Mezi kandidáty jsou lidé nejrůznějších profesí a zájmů, od kovboje přes české trampy až po nemocničního kaplana. Podívali jsme se na to nejzajímavější.
Do budějovické politiky míří kovboj i trampové. Někteří kandidují už podeváté

Do budějovické politiky míří kovboj i trampové. Někteří kandidují už podeváté

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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