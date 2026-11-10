Do asijského bistra už nemusíte: Tyto vepřové kousky ve sladkokyselé omáčce jsou hotové za chvíli a chutnají fantasticky

Vepřové maso s ananasem možná znáte z nabídky čínských restaurací, ale tuhle kombinaci si snadno připravíte i doma. Křehké kousky masa obalené ve škrobu se osmaží dozlatova a v pánvi se pak spojí s paprikou, ananasem a sladkokyselou omáčkou. Ta není jen sladká. Sójová omáčka jí dodá slanost, ocet příjemnou kyselost a česnek se zázvorem chuť, která celému jídlu dodá charakter. Ananas se při vaření prohřeje, pustí trochu šťávy a krásně se propojí s ostatními surovinami. S obyčejnou vařenou rýží tak připravíte oběd, který má trochu jiný šmrnc než běžná jídla z vepřového masa.
Ananas pochází z Jižní Ameriky, kde ho pěstovali už dávno před příchodem Evropanů. Do Evropy se dostal na konci 15. století a dlouho byl považován za luxusní ovoce. Jeho pěstování v evropském podnebí nebylo jednoduché, a tak se objevoval hlavně na stolech bohatých rodin. Dnes ho máme běžně po ruce a byla by škoda využívat ho jen do koláčů nebo ovocných salátů. V teplé kuchyni se dobře doplňuje s vepřovým masem, kterému dodává lehce nasládlou chuť. Čerstvý ananas navíc obsahuje enzym bromelain, který rozkládá bílkoviny. Při delším působení může maso změkčit, u konzervovaného ananasu je však tento enzym kvůli tepelné úpravě převážně neaktivní.
Ananas z konzervy využijete i se šťávou, která je základem omáčky. Pokud máte doma čerstvý ananas, klidně po něm sáhněte, jen bude potřeba chuť omáčky podle potřeby dosladit. Milovníci pikantních jídel mohou přidat chilli nebo trochu zázvoru navíc. Vepřové kousky podávejte s jasmínovou či dlouhozrnnou rýží a maso vmíchejte do omáčky až těsně před servírováním, aby si zachovalo křupavý obal.
Vepřovou kotletu očistěte a nakrájejte na menší kostky o velikosti přibližně 2–3 cm. Osolte je, opepřete a promíchejte, aby se koření dostalo na všechny kousky. Vejce rozšlehejte v misce a do druhé nasypte bramborový škrob.
Každý kousek masa nejprve namočte do rozšlehaného vejce a potom obalte v bramborovém škrobu. Přebytečný škrob lehce oklepejte, aby na mase zůstala jen tenká vrstva.
Ve vyšší pánvi nebo kastrůlku rozehřejte větší množství oleje. Maso smažte postupně po menších dávkách na středním až vyšším stupni přibližně 5–7 minut, podle velikosti kousků a použitého masa. Během smažení ho obracejte, aby se opeklo ze všech stran a bylo dobře propečené. Hotové kousky vyjměte děrovanou naběračkou a nechte okapat na papírové utěrce.
Ananas nechte okapat a šťávu zachyťte do misky. Papriky očistěte a nakrájejte na proužky, cibuli na měsíčky. Česnek nasekejte nadrobno a zázvor nastrouhejte najemno. Zeleninu a ostatní suroviny si připravte předem, protože další část přípravy už bude rychlá.
V misce smíchejte ananasovou šťávu, kečup, rýžový ocet, sójovou omáčku a cukr. V menší skleničce rozmíchejte bramborový škrob ve studené vodě dohladka. Poté ho přilijte do připravené omáčky a znovu důkladně promíchejte.
Z pánve, ve které jste smažili maso, slijte většinu oleje a nechte v ní přibližně jednu lžíci. Přidejte cibuli, česnek a nastrouhaný zázvor a krátce orestujte. Poté přisypte nakrájené papriky a za občasného míchání opékejte 3–4 minuty. Zelenina by měla mírně změknout, ale stále si zachovat trochu křupavosti.
K zelenině přidejte kousky ananasu a připravenou omáčku. Promíchejte a nechte na mírném ohni 2–3 minuty probublávat, dokud omáčka nezhoustne a nezíská lesklý vzhled. Nakonec přidejte osmažené maso a opatrně promíchejte, aby se obalilo omáčkou.
Pokrm už jen krátce prohřejte a ihned stáhněte z plotny. Maso nenechávejte v omáčce dlouho, aby neztratilo křupavost. Podávejte teplé s vařenou jasmínovou nebo dlouhozrnnou rýží.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová