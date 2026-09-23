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Do areálu zámku ve Valči na Karlovarsku se vrací historický skleník

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Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Skleník byl na začátku roku 2023 rozebrán a jeho konstrukci obnovovala od letošního jara restaurátorská dílna Jiřího Kmoška v Litomyšli na Svitavsku.
Do areálu zámku ve Valči na Karlovarsku se vrací historický skleník

Do areálu zámku ve Valči na Karlovarsku se vrací historický skleník

Zdroj: Státní zámek Valeč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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