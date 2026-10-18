Dnešní Francie připomíná naši Veřejnou bezpečnost. Alespoň dokud se díváme jen na přilby

Přilba, štít a obušek spojují československé pořádkové jednotky s dnešními francouzskými CRS. Výstroj však vypráví jen část příběhu: pro srovnání se současnou Francií je stejně důležité, kdo dostal jaký rozkaz a kdo jeho použití síly kontroluje.
Na starém snímku bílá přilba, na novém hledí a chrániče končetin. Označení „těžkooděnec“ svádí představovat si stále stejnou postavu, jen v modernějším obalu. Při bližším pohledu se ale rozcházejí nejen součásti výstroje, nýbrž i organizace jednotek a úloha, kterou při demonstraci plní.
Pro československou stranu se proto podívejme na Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti a zásahy roku 1989. Francouzskou současnost představují středoškolské protesty na podzim 2026; vývoj tamní výstroje má přitom vlastní historii sahající daleko před nynější události.
Pohotovostní pluk vznikl až v roce 1970
Český pohotovostní útvar byl formálně zřízen k 1. červnu 1970 a činnost zahájil 1. září. Název Pohotovostní pluk VB ČSR získal až v roce 1972. Jak dokládá
archivní studie Marie Muzikantové, vedle pohotovosti pro mimořádné události a demonstrace sloužil také k posilování bezpečnostní služby a jako nástupní škola VB. Nelze mu tedy připisovat zásahy z roku 1969, kdy se jeho vznik teprve připravoval.
Autorka popisuje olivový stejnokroj Sboru národní bezpečnosti, dlouhý plášť, boty vz. 60, bílou přilbu, ochrannou masku a brýle. To je jiná sestava než dnešní nápadná ochrana ramen, paží a nohou. Z podobnosti siluety nelze udělat technický závěr, že šlo o stejně chráněného člověka.
Mýtus o neprostupné hranici: Železná opona nestřežila republiku před uprchlíky, ale střílela na vlastní občany
Pluk navíc nebyl jen řadou mužů se štíty.
Historik Milan Bárta pro rok 1989 uvádí přibližně 1 200 příslušníků, z toho 400 stálého stavu a zhruba 800 frekventantů. Útvar měl tři prapory, vlastní obrněné transportéry a vodní děla. Početní stav i technika patří ke konkrétnímu období; nejsou popisem každého jednotlivého zásahu. Na Národní třídě nestál jen jeden útvar
Známá bílá přilba někdy splývá s představou, že listopadový zásah provedl jediný pluk.
Vyšetřovací zpráva Federálního shromáždění však rozlišuje Pohotovostní pluk, školní pohotovostní oddíl i další zálohy. Popisuje také, jak byly části zasahujících sil přivezeny přilby, štíty a bílé obušky až po prvním střetu ve Vyšehradské ulici.
Pro hodnocení násilí je toto rozlišení podstatné. Fotografie výstroje pomůže popsat vybavení; sama neurčí, kdo vydal rozkaz nebo který útvar provedl konkrétní úder. Parlamentní zpráva proto sleduje i pohyb jednotek, uzavírání ulic a nedostatky velení.
Politickou povahu tehdejší represe ukazuje už Palachův týden v lednu 1989.
Kalendárium ÚSTR zachycuje zabránění pietnímu shromáždění, použití obušků, psů a vodních děl i následné výslechy, prohlídky a politicky motivované procesy. Zásah na náměstí tak patřil do širšího postupu proti nezávislé občanské aktivitě. Václavské náměstí během Palachova týdne v lednu 1989, kdy bezpečnostní složky bránily pietním shromážděním. Konkrétní útvar přítomných mužů zdroj snímku neurčuje. Co ukazují říjnové protesty ve Francii
Současným bodem srovnání jsou francouzské středoškolské mobilizace na přelomu září a října 2026. Národní poradní komise pro lidská práva, známá jako CNCDH, ve
stanovisku zveřejněném 6. října popisuje protesty proti podmínkám výuky, včetně stavu budov a nedostatku pracovníků. Zároveň varuje před směšováním celého hnutí s násilím a kritizuje nepřiměřenost některých policejních zásahů. Jde o stanovisko této instituce, nikoli o soudní verdikt nad všemi zásahy.
Konkrétnější je
zpráva nezávislého ochránce práv Défenseur des droits z 10. října 2026. Instituce oznámila šetření případu čtrnáctiletého dítěte zraněného v obličeji slzotvorným granátem v Saint-Ouen-l’Aumône. K datu zprávy zároveň evidovala 28 individuálních podnětů od počátku mobilizací. Jejich prověřování tehdy probíhalo; počet podnětů nelze zaměnit za počet prokázaných pochybení.
Právě zde má historické srovnání smysl: vedle obrazu policejního kordonu lze sledovat také to, jak se zjišťuje odpovědnost za konkrétní událost. Veřejné šetření a kritika kontrolních institucí jsou doložitelnou součástí francouzské reakce. Samy ovšem nezaručují, že každé nasazení síly odpovídalo pravidlům.
Britský plamenometný tank pálil ničivý oheň na 140 metrů. Masivní dosah zajistil zahuštěný gel Francouzské štíty mají vlastní historii
Francouzské policejní republikánské bezpečnostní roty, tedy CRS, je třeba rozlišovat od mobilního četnictva. Ani každý francouzský policista v přilbě není příslušníkem CRS. Při ukázce jejich výcviku v roce 2023
Police nationale popsala přilbu, taktickou vestu a chrániče holení. Tento doložený příklad výstroje není technickým soupisem všech jednotek nasazených v říjnu 2026.
Podobný vývoj se odehrával také u četnictva.
Historický přehled francouzské Gendarmerie ukazuje, že v květnu 1968 četníci nastupovali s přilbou vzoru 1951 bez hledí a v běžné služební uniformě. Po těchto zkušenostech přibyly štíty, chrániče holení, prošívaná vesta a hledí na přilbě. Ochranná výstroj pro střet s davem tedy nebyla výlučným znakem socialistického bezpečnostního aparátu.
Technický smysl jednotlivého kusu je nutné číst podle jeho úkolu. Stejnou zásadu ukazuje i
vývoj vojenské přilby Brodie: tvar a zamýšlená ochrana vypovídají více než samotné označení „přilba“. U pořádkové soupravy zase musíme oddělit prostředky chránící policistu od prostředků, jimiž působí na jiné lidi. Štít a obušek nejsou jedna technická kategorie.
Francouzská doktrína z roku 2021 stanoví ochranu průběhu demonstrace, komunikaci a tlumení napětí; použití síly má být nezbytné a přiměřené. Tento
národní rámec udržování veřejného pořádku je předepsaným standardem. Říjnová kritika CNCDH a šetření ochránce práv ukazují, proč jej nelze zaměňovat s automatickým potvrzením skutečné praxe. Francouzská ochranná výstroj zahrnuje i chrániče těla a končetin. Fotografie CRS z 15. září 2016 ukazuje jinou sestavu než dobový stejnokroj a vybavení československých pořádkových sil. Výstroj, účel a kontrola jsou tři různé otázky
Z porovnání vycházejí tři samostatné odpovědi. Pomáhají také určit, co má cenu na historické a současné fotografii vůbec srovnávat.
Otázka Československé příklady Francouzské příklady Co chrání příslušníka? Doložené přilby, štíty, masky a brýle; dobový stejnokroj. Přilby s hledím, štíty a doplňková ochrana těla a končetin. K čemu směřuje nasazení? V případech z roku 1989 také k potlačení nezávislých shromáždění a politické opozice. Podle doktríny k ochraně demonstrace a zvládnutí násilí při omezení síly na nezbytnou míru. Jak ověřit skutečný průběh? Rozkazy, archivní dokumenty a vyšetřovací zpráva rozlišující jednotlivé útvary. Dokumentace konkrétního zásahu a výsledky kontroly; k 10. říjnu probíhalo šetření podnětů.
Technická podobnost je tedy skutečná, ale má omezený dosah. Přilba a štít umožňují srovnávat ochrannou funkci výstroje. O povaze zásahu rozhodují také jeho cíl, rozkazy, skutečné jednání a odpovědnost. Pro posouzení říjnových francouzských případů budou podstatné výsledky šetření, ne jen působivost záběrů z ulice.