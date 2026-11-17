Dnešní den není jen symbolem boje za svobodu. Co jiného se také událo?
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Článek byl publikován 17.11.2026 06:11
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