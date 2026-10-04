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Dneska jsem potřebovala spotřebovat přebytky zeleniny a tenhle recept s kefírem mě nadchnul – chuťově lepší než bramboráky

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Připravte si zdravější alternativu k oblíbené bramborové pochoutce. Jednoduché zeleninové placky jsou výživné, šťavnaté, křehké a poslouží i jako příloha k masu.
Dneska jsem potřebovala spotřebovat přebytky zeleniny a tenhle recept s kefírem mě nadchnul – chuťově lepší než bramboráky

Dneska jsem potřebovala spotřebovat přebytky zeleniny a tenhle recept s kefírem mě nadchnul – chuťově lepší než bramboráky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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