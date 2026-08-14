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Dnes začíná 10. ročník autokina v Dukovanech. Šest filmových večerů nabídne ČEZ zdarma

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Tři pátky a soboty po dobu následujících třech týdnů dnešním dnem zahajuje jubilejní desátý ročník autokina v areálu Jaderné elektrárny…
edu_autokino-20260724-103712

edu_autokino-20260724-103712

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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