Dnes večer ve 21:30 to vypukne: ČT2 odpálí temný velkofilm, který v devadesátkách zboural světová kina

Sobotní večer je jako stvořený pro pohodlí na gauči s teplým čajem a filmem, který vás vtáhne do jiného světa. Co kdyby vás čekal snímek s rozpočtem přes dvě miliardy korun, který ale vznikl téměř bez počítačů? Představte si velkolepé gotické drama plné krve, vášně a nesmrtelné lásky, kde se herci při natáčení skutečně vzali a režisér vyhodil celý tým trikařů, protože chtěli používat moderní technologie. Film získal tři Oscary, stovky milionů dolarů v kinech a pyšní se vizuálním stylem, který dodnes nikdo nepřekonal. O jaký film jde?
Transylvánský kníže hledá ztracenou lásku v viktoriánském Londýně
Odpověď přichází právě dnes večer na obrazovky. Dracula z roku 1992, který mistrovsky zrežíroval Francis Ford Coppola, vypráví příběh začínající hluboko v patnáctém století. Transylvánský kníže se po tragické smrti své milované choti zřekne Boha. Za toto rouhání je proklet věčným životem v temnotě jako krvežíznivý netvor.
O čtyři sta let později, na sklonku devatenáctého století, přijíždí na jeho hrozivý hrad mladý londýnský právník Jonathan Harker. Netuší, že se stává figurkou v děsivé hře prastarého zla. Když nesmrtelný hostitel spatří portrét právníkovy snoubenky Miny, rozpozná v ní reinkarnaci své dávno ztracené životní lásky.
Vydává se proto přes oceán krve do viktoriánského Londýna, aby ji získal zpět. V patách mu kráčí neúprosný profesor Abraham Van Helsing, odhodlaný toto zlo navždy zničit. V hlavních rolích září naprostá herecká elita – Gary Oldman jako tragický hrabě, Winona Ryder jako jeho osudová láska, Anthony Hopkins jako lovec upírů a Keanu Reeves jako mladý právník.
Režisér vyhodil trikový tým a najal vlastního syna
Jedním z největších tajemství tohoto díla je způsob, jakým bylo natočeno. Ačkoliv se dodnes mezi veřejností šíří mýtus o hojném využití digitálních CGI efektů, pravda je zcela opačná. Snímek vznikl téměř stoprocentně pomocí klasických praktických a optických triků přímo v kameře.
Coppola dokonce propustil původní tým trikařů, protože trvali na počítačové grafice. Najal místo nich svého syna, aby efekty vytvořil staromódními divadelními metodami z počátku kinematografie – vícenásobná expozice, nucená perspektiva, miniatury. Jediným digitálním záběrem v celém filmu zůstala závěrečná proměna umírajícího netvora zpět v prince.
Vizuální stránku definovalo odvážné rozhodnutí ušetřit na stavbě drahých dekorací a investovat rozpočet do kostýmů. Japonská návrhářka Eiko Išioka vytvořila ikonické, surrealistické oděvy, včetně červené zbroje připomínající svaly stažené z kůže, které tvořily kulisy scén. Původní rozpočet v roce 1992 činil 40 milionů dolarů. V přepočtu na kupní sílu roku 2026 by dnes výroba tohoto vizuálního velkofilmu stála přibližně 95,5 milionu dolarů, tedy asi 2,2 miliardy korun.
Skutečný sňatek před kamerou a omluva za Kmotra III
Vznik filmu provázely neuvěřitelné zákulisní okolnosti. Celý projekt vlastně odstartoval jako velké gesto usmíření. Winona Ryder totiž osobně přinesla scénář Coppolovi jako omluvu poté, co kvůli extrémnímu vyčerpání na poslední chvíli odstoupila z natáčení jeho předchozího snímku Kmotr III.
Další zajímavostí je, že během natáčení scény pravoslavného sňatku Jonathana a Miny najal režisér skutečného rumunského pravoslavného kněze. Ten před kamerou provedl kompletní církevní rituál, což znamená, že herci Keanu Reeves a Winona Ryder jsou v reálném životě formálně sezdáni. Tento detail dodnes vyvolává úsměvy i diskuse mezi fanoušky.
Tři Oscary a přes 200 milionů dolarů v kinech
Snímek zaznamenal obrovský celosvětový úspěch, když dokázal v kinech vydělat ohromujících 215,8 milionu dolarů. Akademici jeho kvality ocenili hned třemi cenami Oscar, za nejlepší kostýmy pro Eiko Išioku, nejlepší masky a nejlepší střih zvuku.
Filmoví kritici a analytici dodnes potvrzují, že Coppola svým autentickým zpracováním ukazuje hraběte Draculu jako nešťastného muže mimo dosah lásky. Spíše než o monstrum jde o prokletého rebela bojujícího s Boží mocí, vedeného hlasem lásky než hlasem krve. Je to formálně vyvážený mix moderní filmařiny a staré divadelní práce.
Tento nezapomenutelný filmový zážitek si můžete dopřát právě dnes večer. Snímek odvysílá stanice ČT2 v sobotu 3. října 2026 od 21:30 do 23:35. Už jste viděli Coppolovu verzi Draculy, nebo se na ni teprve těšíte?
Zdroje článku: whatculture.com, geekywhale.com, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá