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Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu

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Pondělní hlavní vysílací čas dnes obsadí jedna z českých televizních klasik. Prima ve 20:15 nasadí seriál, který vznikl už na začátku osmdesátých let, stál téměř 15 milionů tehdejších korun a před kamerou se v něm sešla mimořádná herecká sestava.
Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu

Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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