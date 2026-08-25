Dnes ve 22:00 zatají celé Česko dech: ČT2 nasazuje oscarový klenot s nejkrásnější herečkou historie

Úterý. Den, kdy týden nabírá tempo a vy potřebujete něco, co vás vytrhne z šedi všedních povinností. Představte si film s oscarovým leskem, kde hlavní role hrají dvě největší ikony světové kinematografie. Kde se luxus milánské smetánky střídá s drsností neapolských uliček. Kde jeden striptýz vstoupil do dějin filmu a inspiroval samotného Charlieho Chaplina.
A přitom název tohoto klenotu zatím neznáte. Jen víte, že vás čeká něco výjimečného.
Tři ženy, tři osudy, jeden Oscar
Včera, dnes a zítra (Ieri, oggi, domani) – tak zní název italsko-francouzské komedie z roku 1963, která v roce 1965 získala Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Režisér Vittorio De Sica v ní nechal zazářit Sophii Loren a Marcella Mastroianniho v třech samostatných příbězích.
V chudých neapolských uličkách se pouliční prodavačka cigaret pouští do zoufalého boje se zákonem. Její jedinou obranou před vězením je nepřetržité mateřství – musí zůstat neustále těhotná. Manželství se mění v dechberoucí biologický závod s časem.
V chladné milánské mlze znuděná dáma z vysoké společnosti čelí osudovému rozhodnutí. Volí mezi chladným luxusem nablýskaného sportovního vozu a upřímným citem chudého spisovatele.
V Římě, přímo pod okny svatého chrámu, luxusní společnice rozehrává rafinovanou hru. Může zničit duchovní poslání mladého seminaristy.
Striptýz, který vstoupil do dějin
Absolutním vrcholem celého filmu je třetí povídka. Obsahuje jednu z nejsmyslnějších scén v historii kinematografie – slavný striptýz Sophie Loren před očima Marcella Mastroianniho.
Dodnes koluje mýtus, že se herečka svlékla úplně donaha. Ve skutečnosti se odhalí pouze do luxusního černého spodního prádla – podvazků, korzetu s podprsenkou a kalhotek. A právě v tom je kouzlo.
Scéna byla natolik ikonická, že ji oba herci po 31 letech s nadsázkou zopakovali ve filmu Roberta Altmana Prêt-à-Porter (1994).
Luxusní vůz a kostýmy od Diora
V druhé povídce s názvem „Anna“ Sophia Loren hraje znuděnou manželku průmyslníka a Mastroianni jejího chudého milence. Povrchnost citů bohaté ženy vyjde najevo ve chvíli, kdy mladý muž nabourá její milovaný vůz. Má tato krásná žena větší starost o zdraví svého milence, nebo o plechovou nádheru za spoustu peněz? Uvidíte ve filmu.
Luxusní kostýmy pro Sophii Loren v druhé povídce navrhl přímo slavný módní dům Christian Dior, klobouky a doplňky dodal Jean Barthet. Film natolik nadchl legendárního Charlieho Chaplina, že se po jeho zhlédnutí rozhodl po letech vrátit k režii. Napsal scénář k filmu Hraběnka z Hongkongu (1967) přímo pro Sophii Loren.
Oslava ženské krásy, která rozdělila kritiky
Doboví kritici vnímali film především jako oslavu ženské krásy. Jak po premiéře napsal filmový kritik Pietro Bianchi v listu Il Giorno: „Jedná se o film napsaný tak, aby vynikla krása a umění Sophie Loren, méně se tedy soustředí na hluboké vykreslení situací a charakterů. Druhá povídka je poněkud jedovatá, ale nakonec se kouše do vlastního ocasu.„
Přesto Oscar přišel. A s ním celosvětový úspěch, který trvá dodnes.
Tento nestárnoucí filmový klenot si můžete vychutnat v úterý 25. srpna 2026 ve 22:00 na stanici ČT2. Pokud byste premiéru nestihli, Česká televize nabízí také opakování ve čtvrtek 27. srpna 2026 v 08:55 na ČT2.
Zdroje článku: kinotip2.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá